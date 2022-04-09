Не вредите организму: как лучше всего приготовить яйца

Яйца можно встретить практически в каждом списке полезных продуктов: они полны белка, витаминов, минералов и полезных жиров. Однако, многие диетологи придерживаются мнения, что неправильно приготовленные яйца не только не полезны для организма, но и могут ему навредить Правда ли это и как есть яйца?

яйцо-пашот фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что однозначный ответ на этот вопрос дать сложно, потому что на пользу (и вред) яиц влияет сразу несколько факторов. Например, длительная температурная обработка — долгая варка в горячей воде или запекание в духовке — повышает усвояемость яичного белка. Это очень важно, поскольку яичный белок "полноценный" — содержит все незаменимые для организма аминокислоты.

С другой стороны, при длительной температурной обработке разрушаются другие полезные вещества, содержащиеся в яйцах. Так, при долгой варке, жарке или запекании, яйца теряют от 12% до 61% витаминов, минералов и антиоксидантов. Чтобы эти потери были минимальными, рекомендуется использовать более высокие температуры и более короткое время приготовления, но в этом случае происходит интенсивное окисление холестерина, которым богаты яичные желтки, что не самым лучшим образом сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Так что же со всем этим делать? Полностью избежать процессов распада полезных веществ или окисления холестерина нельзя никак, однако можно выбрать способы приготовления яиц, при которых вред для организма от этих процессов будет минимальным. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтения яйцам сваренным вкрутую и яйцам-пашот. Это максимально простые способы приготовления яиц, не требующие слишком высоких температур или слишком длительной термической обработки.

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