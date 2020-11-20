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Еда против стресса: простой список продуктов

Употребляйте в пищу эти продукты и забудьте о переживаниях

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Ученые пришли к выводу, что некоторые продукты позитивно влияют на организм, помогая бороться со стрессом, перенапряжением и переживаниями. 

Еда против стресса: простой список продуктов

ФОТО: Из открытых источников

Стрессовое состояние для организма, по мнению специалистов, является опасным, так как в последствии может привести к развитию хронических болезней нервной и сердечно-сосудистой системы. 

Эксперты из Медицинской школы США утверждают, что со стрессом помогает справиться средиземноморская диета, которая характеризуется большим количеством нежирной рыбы и морепродуктов. Это не жесткое ограничение продуктов и сокращение рациона, а дробное, полноценное питание. 

Этот рацион состоит из: 

- большого количества свежих овощей,

- рыбы и морепродуктов,

- фруктов,

- орехов,

- семян,

- оливок и оливкового масла,

- бобов

Исследователи также уверяют, что в стрессовых ситуациях не стоить поддаваться искушению сладостей. Чрезмерное количество сахара и фруктозы меняет поведение человека и делает его более импульсивным и даже агрессивным.

Ранее издание "Комментарии" рассказывало, почему стресс может быть заразным. 



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Источник: https://healthnews.24tv.ua/ru/spisok-produktov-ot-stressa-chto-nuzhno-kushat-chtob-propal-stress_n1463929
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