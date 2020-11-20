Еда против стресса: простой список продуктов

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Елизавета Черных
Ученые пришли к выводу, что некоторые продукты позитивно влияют на организм, помогая бороться со стрессом, перенапряжением и переживаниями.
ФОТО: Из открытых источников
Стрессовое состояние для организма, по мнению специалистов, является опасным, так как в последствии может привести к развитию хронических болезней нервной и сердечно-сосудистой системы.
Эксперты из Медицинской школы США утверждают, что со стрессом помогает справиться средиземноморская диета, которая характеризуется большим количеством нежирной рыбы и морепродуктов. Это не жесткое ограничение продуктов и сокращение рациона, а дробное, полноценное питание.
Этот рацион состоит из:
- большого количества свежих овощей,
- рыбы и морепродуктов,
- фруктов,
- орехов,
- семян,
- оливок и оливкового масла,
- бобов
Исследователи также уверяют, что в стрессовых ситуациях не стоить поддаваться искушению сладостей. Чрезмерное количество сахара и фруктозы меняет поведение человека и делает его более импульсивным и даже агрессивным.
Ранее издание "Комментарии" рассказывало, почему стресс может быть заразным.
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