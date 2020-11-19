Почему стресс может быть заразным

Выяснилось, что наше стрессовое состояние может передаться тому, кто находится рядом с нами. Специалисты, которые занялись изучением этого вопроса, заявили, что стресс может распространяться подобно инфекционному заболеванию. Статья об этом была опубликована в журнале Psychoneuroendocrinology.

Стресс может передаваться тому, кто рядом. Фото: unsplash

Так, ученые провели эксперимент, для которого они пригласили добровольцев. Результаты показали, что человеку достаточно будет короткий промежуток времени находиться радом с тем, кто испытывает стресс, чтобы "заразиться" его настроением и состоянием.

Участники научного эксперимента были разделены на две отдельные группы, в каждой из которых было по 4-5 человек. Специалисты попытались сформировать у всех ощущение единства. Потом человек из каждой группы должен был решить сложную математическую задачу, а остальные в этот момент просто наблюдали за ним. У тех, кто наблюдал, ученые взяли слюну, чтобы проанализировать их гормоны стресса.

И люди легко поддавались стрессу, когда чувствовали единение. Но даже присутствие человека, который испытывает стресс, может провоцировать активизацию биологических факторов стресса. Это, в частности, повышенная выработка гормона кортизола. Результаты исследования позволяют приблизиться к созданию новых эффективных техник борьбы со стрессом — резюмируют зарубежные специалисты.

Также издание "Комментарии" расскажет, простой метод, который поможет избавиться от стресса.

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