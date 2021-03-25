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Добавьте в рацион: три удачных сочетания продуктов

Научитесь правильно комбинировать продукты

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы продукты хорошо усваивались и приносили организму максимум пользы, их нужно правильно сочетать. Эксперты рассказали, какие продукты нужно есть вместе, потому что они идеально дополняют друг друга.

Добавьте в рацион: три удачных сочетания продуктов

Удачные сочетания продуктов / FOTOBANK / GETTY IMAGES

Томаты и масло

Польза томатов определяется их составом, который является настоящим целебным кладезем. В этих овощах содержится много витамина С и К, фолатов, магния, железа, фосфора. Но главным компонентом томатов является ликопин — мощный антиоксидант, который положительно действует на организм и защищает его от заболеваний. А продукты с ликопином лучше всего употреблять с полезными жирами, к примеру с маслом авокадо.

Цитрусовые и зелень

Эксперты советуют сочетать в салате цитрусовые и зелень. Например, сок лимона улучшает метаболические процессы, а также дружит с железом, которые содержится в зелени. С помощью такого сочетания можно разнообразить рацион и обогатить организм полезными веществами. 

Бобы и рис

Если одного салата вам недостаточно, тогда добавьте в свой рацион рис и бобы. В составе риса много полезных минералов: фосфор, калий, железо, цинк. И несмотря на то, что в нем содержатся сложные углеводы, он не обладает высокой калорийностью. В свою очередь бобовые богаты на белок, поэтому дуэт этих продуктов помогает сбалансировать питание.

Напомним, что организм человека нуждается в правильно сбалансированном питании, но даже сочетание самых полезных продуктов может вызвать дискомфорт в желудке и другие нарушения. От каких "пищевых дуэтов" лучше отказаться?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты определили пять принципов питания, которым нужно следовать после 35 лет, чтобы оставаться молодыми и здоровыми. 


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/3-samyh-udachnyh-sochetaniya-produktov-kotorye-raznoobrazyat-privychnyy-racion/
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