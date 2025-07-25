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Добавьте в рацион этот овощ, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь

Благодаря богатому содержанию необходимых питательных веществ, которые содержит капуста кейл, ей нет равных среди других овощей в категории долголетия

25 июля 2025, 09:15
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Кравцев Сергей

Капуста кейл содержит большое количество антиоксидантов, витаминов A, C, K, а также клетчатку и омега-3 жирные кислоты. Систематическое употребление этого продукта связывают с повышением продолжительности жизни.

Добавьте в рацион этот овощ, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь

Капуста кейл. Фото: из открытых источников

Диетолог Ниша Мелвани говорит, что благодаря богатому содержанию необходимых питательных веществ, в частности антиоксидантов и клетчатки, капуста кейл на первом месте среди всех других овощей в категории долголетия.

Она содержит несколько важных антиоксидантов, а именно каротиноиды (такие как лютеин и бета-каротин) и витамин С, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы и уменьшить окислительный стресс в организме.

Это важный эффект для долголетия, поскольку хронический окислительный стресс может способствовать заболеваниям, которые могут сократить продолжительность жизни.

Кроме того, витамин С поддерживает иммунную функцию, способствуя выработке и функционированию лейкоцитов, помогая организму эффективнее бороться с инфекциями. Витамин С также способствует заживлению ран и помогает поддерживать здоровье кожи, поддерживая выработку коллагена. Это предотвращает попадание болезнетворных микробов в организм.

Капуста является отличным источником клетчатки, а именно нерастворимой, которая способствует регулярному опорожнению, а также растворимой — питает полезные кишечные бактерии.

К тому же овощ богат питательными веществами, важными для крепких и здоровых костей. Он обеспечивает организм витамином К, который помогает ему вырабатывать белки, необходимые для минерализации и прочности костей.

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Источник: https://www.realsimple.com/best-vegetable-for-longevity-11776794
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