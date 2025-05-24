logo

BTC/USD

108976.48

ETH/USD

2570.76

LTC/USD

97.62

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Ему нет равных: этот овощ эффективно очищает ваш организм от шлаков
commentss НОВОСТИ Все новости

Ему нет равных: этот овощ эффективно очищает ваш организм от шлаков

Один из таких незаслуженно забытых, но чрезвычайно полезных овощей - это репа

сегодня, 11:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Многие из нас думают, что самое полезное для нашего организма должно стоить дорого и находиться где-то далеко за рубежом. И этим самым мы сильно заблуждаемся. Ведь у нас в Украине есть множество полезных продуктов, фруктов и овощей. Один из таких незаслуженно забытых, но чрезвычайно полезных – это репа. 

Ему нет равных: этот овощ эффективно очищает ваш организм от шлаков

Репа. Фото из открытых источников

Долгие годы этот овощ был основой рациона наших предков, а сегодня его незаслуженно отодвинули на задний план. Однако, современные диетологи и нутрициологи все чаще напоминают: репа — это не просто источник витаминов, а настоящий "очиститель" организма, который работает не хуже, чем щетка, выметая из вас шлаки и токсины.

Главное преимущество репы – это ее высокое содержание пищевых волокон, или клетчатки. Это именно та "щетка", которая тщательно очищает ваш кишечник. Клетчатка в репе представлена как растворимыми, так и нерастворимыми волокнами:

Нерастворимая клетчатка не переваривается, а проходит через пищеварительный тракт транзитом, работая, словно губка, впитывая токсины, избыток холестерина, продукты метаболизма и остатки непереваренной пищи. Она увеличивает объем кишечного содержимого, стимулируя его движение и предотвращая застой и запоры. Это позволяет эффективно выводить шлаки и предотвращать их повторное всасывание.

Растворимая клетчатка образует гелеобразную массу, которая замедляет усвоение сахара, помогая контролировать уровень глюкозы в крови. Она также способствует росту полезной микрофлоры в кишечнике, что является ключевым для сильного иммунитета и правильного пищеварения.

Регулярное употребление репы гарантирует нормализацию работы кишечника, улучшает дефекацию и помогает поддерживать здоровую микрофлору, что является основой чистоты организма изнутри.

Репа, как и другие крестоцветные овощи (брокколи, капуста), содержит сульфорафан — мощное фитохимическое соединение с выраженными детоксикационными и противораковыми свойствами.

Репа обладает мягкими мочегонными свойствами. Это означает, что она способствует выведению избытка жидкости из организма вместе с токсинами и продуктами обмена веществ через почки. Следовательно, если вы будете систематически употреблять репу в рацион у вас уменьшатся отеки, снизится нагрузка на почки и сердечно-сосудистую систему.

Читайте также на портале "Комментарии" - диетолог Павел Терехов рассказал, как укроп идеально выводит токсины из организма.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gotowanie.onet.pl/porady/to-warzywo-oczyszcza-organizm-z-toksyn-reguluje-tez-poziom-cukru-we-krwi/ytzmwb2
Теги:

Новости

Все новости