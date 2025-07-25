Добавьте эти продукты в рацион, чтобы не заболеть раком поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы называют одним из самых агрессивных видов онкологии, при котором низкий уровень выживаемости. Развитие болезни, по данным специалистов, может зависеть от генетики, однако влияет и питание. По данным исследований, правильній рацион может помочь в профилактике.

Овощи и фрукты. Иллюстративное фото

Какие продукты снижают риск развития рака поджелудочной

Специалисты рекомендуют для защиты организма от онкологии выбирать следующие продукты:

Овощи из семейства крестоцветных. Лучший выбор – брокколи, цветная капуста, капуста, брюссельская капуста. Продукты содержат глюкозинолаты – они активируют ферменты детоксикации и угнетают воспаление.

Ягоды и цитрусовые – клубника, черника, апельсины, грейпфруты. Они являются источником антиоксидантов (витамин C, полифенолы), которые нейтрализуют свободные радикалы и снижают риск клеток.

Цельнозерновые и бобовые – овес, киноа, коричневый рис, чечевица, нут. Эти продукты богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение, регулирует уровень глюкозы и поддерживает здоровую микрофлору.

Жирная рыба и омега-3 – лосось, скумбрия, сардины. Продукты обладают противовоспалительными свойствами. Они способствуют снижению риска хронических заболеваний, включая онкологию.

Зеленый чай. Напиток содержит EGCG – вещество, которое, по данным исследований, угнетает ферменты, связанные с ростом раковых клеток.

Куркума Ее активный компонент куркумин. Специя оказывает антиоксидантное и противоопухолевое действие. Компонент лучше усваивается с черным перцем и жиром.

Какие продукты способствуют развитию рака

Среди опасных продуктов, которые могут способствовать развитию рака исследователи называют:

Разработанное мясо: колбасы, бекон, сосиски. Продукты содержат нитрозамины, которые могут вызвать рост раковых клеток.

Красное мясо: в особенности при жарке на больших температурах. В таких случаях образуются канцерогенные соединения.

Сахар и рафинированные углеводы: сладости, хлеб, газированные напитки. Они приводят к ожирению и инсулинорезистентности.

Алкоголь: чрезмерное потребление увеличивает уровень ацетальдегида. Это канцероген, вредящий клеткам.

Трансжиры и жиры: чипсы, фастфуд, маргарин. Продукты вызывают воспаление и метаболические нарушения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты защитят от рака щитовидной железы.



