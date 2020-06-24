Диетологи рассказали, сколько клубники можно съесть в день

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Светлана Шкурупий
Клубника
считается полноправной королевой ягодного царства, поэтому ее обязательно стоит
включить в свой рацион. Эта ягода имеет приятный вкус и аромат, а еще богата на
различные витамины, минералы и антиоксиданты. Но при этом, злоупотреблять ею
нельзя. Сколько же можно съедать клубники в день?
Диетологи утверждают, что во всем нужно знать меру. Клубника обладает целым рядом полезных свойств, но, как и каждый продукт она имеет свои противопоказания. В день без вреда для здоровья можно употреблять 200-300 г этой ягоды. Если пренебрегать этим правилом, то могут возникнуть или обостриться существующие хронические заболевания. Соблюдайте меру, в особенности, если у вас диагностированы заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка) и болезни почек.
Клубника, съеденная в больших количествах, грозит также появлением как истинно аллергических
реакций, так и псевдоаллергических, сопровождающихся такими же неприятными симптомами.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, по каким критериям можно определить спелую клубнику.
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