Диетологи рассказали, сколько клубники можно съесть в день

Клубника считается полноправной королевой ягодного царства, поэтому ее обязательно стоит включить в свой рацион. Эта ягода имеет приятный вкус и аромат, а еще богата на различные витамины, минералы и антиоксиданты. Но при этом, злоупотреблять ею нельзя. Сколько же можно съедать клубники в день?

Диетологи утверждают, что во всем нужно знать меру. Клубника обладает целым рядом полезных свойств, но, как и каждый продукт она имеет свои противопоказания. В день без вреда для здоровья можно употреблять 200-300 г этой ягоды. Если пренебрегать этим правилом, то могут возникнуть или обостриться существующие хронические заболевания. Соблюдайте меру, в особенности, если у вас диагностированы заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка) и болезни почек.

Клубника, съеденная в больших количествах, грозит также появлением как истинно аллергических реакций, так и псевдоаллергических, сопровождающихся такими же неприятными симптомами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, по каким критериям можно определить спелую клубнику.



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