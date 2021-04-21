Диетологи рассказали об опасности березового сока

Конец марта — середина апреля — самое время собирать березовый сок, который содержит в себе много витаминов, микроэлементов и полезных кислот. Березовый сок считается ценным продуктом, но злоупотреблять им не стоит.

Березовый сок (фото из открытых источников)

Медики отмечают, что несмотря на то, что березовый сок — хорошее общеукрепляющее средство при самых разных заболеваниях, пить в больших количествах его нельзя. Дело в том, что он может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. В составе березового сока много микроэлементов, а также дубильных веществ и сапонинов, которые обладают противовоспалительными свойствами. Но эти вещества могут стать причиной расстройства желудка (метеоризма, диареи), если в день выпивать более 2 стаканов сока.

Кроме того, свежесобранный березовый сок может спровоцировать аллергическую реакцию, особенно у людей, аллергических к пыльце этого дерева. Из-за этого может появиться насморк, заложенность носа и слезотечение.

Эксперты говорят о том, что в день достаточно выпивать 1 стакан сока, тогда он благоприятно будет действовать на организм, в частности улучшит работу почек, снимет отечность, артериальное давление, потому что обладает мочегонным действием. Еще березовый сок рекомендуется употреблять тем, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы, – напиток снимает спазмы сосудов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики назвали березовый деготь одним из самых эффективных природных лекарств. Его успешно применяют в качестве вспомогательного средства для лечения сахарного диабет, тромбофлебита и инсульта – рекомендуется принимать от 1 до 10 капель на 1 ст. молока ежедневно увеличивая дозу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!