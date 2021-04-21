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Диетологи рассказали об опасности березового сока

Эксперты рассказали, почему нельзя злоупотреблять натуральным березовым соком

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Конец марта — середина апреля — самое время собирать березовый сок, который содержит в себе много витаминов, микроэлементов и полезных кислот. Березовый сок считается ценным продуктом, но злоупотреблять им не стоит. 

Диетологи рассказали об опасности березового сока

Березовый сок (фото из открытых источников)

Медики отмечают, что несмотря на то, что березовый сок — хорошее общеукрепляющее средство при самых разных заболеваниях, пить в больших количествах его нельзя. Дело в том, что он может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. В составе березового сока много микроэлементов, а также дубильных веществ и сапонинов, которые обладают противовоспалительными свойствами. Но эти вещества могут стать причиной расстройства желудка (метеоризма, диареи), если в день выпивать более 2 стаканов сока. 

Кроме того, свежесобранный березовый сок может спровоцировать аллергическую реакцию, особенно у людей, аллергических к пыльце этого дерева. Из-за этого может появиться насморк, заложенность носа и слезотечение. 

Эксперты говорят о том, что в день достаточно выпивать 1 стакан сока, тогда он благоприятно будет действовать на организм, в частности улучшит работу почек, снимет отечность, артериальное давление, потому что обладает мочегонным действием. Еще березовый сок рекомендуется употреблять тем, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы, – напиток снимает спазмы сосудов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики назвали березовый деготь одним из самых эффективных природных лекарств. Его успешно применяют в качестве вспомогательного средства для лечения сахарного диабет, тромбофлебита и инсульта – рекомендуется принимать от 1 до 10 капель на 1 ст. молока ежедневно увеличивая дозу.


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Источник: https://lenta.ua/dietologi-predupredili-ob-opasnosti-berezovogo-soka-95706/
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