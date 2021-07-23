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Главная Новости Здоровье диета и питание Диетологи рассказали, можно ли есть после 18:00
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Диетологи рассказали, можно ли есть после 18:00

Вечером лучше всего отдать предпочтение легкой пище

сегодня, 17:48
Автор:

Елизавета Черных

Наверняка каждый из нас слышал о запрете на прием пищи после 18:00. Однако часто эксперты не находят единства в этом вопросе, кто-то утверждает, что есть не нужно, а некоторые — снимают "запрет". Издание OBOZREVATEL собрало мнения диетологов по этому поводу, а также рассказало, сколько раз в день лучше всего питаться. 

Диетологи рассказали, можно ли есть после 18:00

Диетологи рассказали, можно ли есть после 18:00 - фото из открытых источников

В издании отмечают, что большинство диетологов уверены, что есть после 18:00 можно, но лучше всего отдать предпочтение легкой пище — овощам, различным салатам, рыбе или запеченному мясу. Однозначно вечером не нужно употреблять жирную, соленую, острую или жареную еду, чтобы не отекать на утро.

Помимо этого, специалисты не советуют принимать пищу поздно вечером, поскольку это является нагрузкой не только для желудка, а имногих других органов. Кроме того, поздняя еда может негативно сказаться на качестве сна. Оптимальным временем для последнего приема пищи диетологи называют — 3-4 часа до сна. 

По словам экспертов подход к количеству приемов пищи для каждого человека индивидуален. Однако питаться два раза в день, специалисты считают вредным и к тому же, это может быть чревато набором лишних килограммов. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что диетологи отмечают, что утро нужно начинать с каш, потому что в их составе есть много микроэлементов и медленных углеводов, которые насыщают организм и положительно влияют на здоровье. И самой полезной оказалась гречневая каша. Специалисты говорят, что она богата клетчаткой, которая улучшает работу пищеварительной системы, надолго сохраняет чувство сытости и удерживает человека от нездоровых перекусов на протяжение дня.


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Источник: https://food.obozrevatel.com/news/mozhno-li-est-posle-shesti-i-pitatsya-dva-raza-v-den-sovetyi-dietologa.htm?_ga=2.14544823.1684376341.1626767873-227395441.1620644266&_gl=1*bu194e*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNzA1MDQzMC44Ni4xLjE2Mjc
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