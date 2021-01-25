Диетолог рассказала, почему смузи не приносят пользы организму

Не все продукты, которые мы привыкли считать здоровыми, являются такими на самом деле. Такое заявление сделала нутрициолог из Австралии Сьюзи Баррел в своем интервью для Daily Mail.

Почему смузи не приносят пользы организму. Фото: lifehacker.ru

Так, специалист рассказала, что в "правильных" продуктах есть много углеводов, сахара и калорий. Именно по этой причине к употреблению такой пищи нужно подходить со всей ответственностью и серьезностью.

К примеру, если говорить о здоровом питании, то в него не входят смузи, как мы привыкли думать. Обычно их делают из йогурта, орехов и фруктов. Но одна такая порция может содержать около 800 калорий и 80 граммов сахара. Получается, что порция смузи равна полноценному приему пищи.

Большое количество сахара также можно найти и в сухофруктах. Нутрициолог заявила, что свежие фрукты намного полезнее для организма.

"Полезный" бурый и коричневый рис также является калорийным. В одном стакане содержится около 40 граммов углеводов, что можно сравнить с несколькими кусочками белого хлеба.

Кроме того, эксперт добавила, что домашние запеченные чипсы полезнее магазинных, поскольку в их составе меньше калорий, сахара и жиров.

"Однако никакой питательной ценности в них тоже нет. При этом ты можешь съесть за один раз несколько таких пакетиков, что вряд ли получится с жареными чипсами", — резюмировала нутрициолог.

Как сообщало издание "Комментарии", какие продукты должны быть в рационе. Правильное питание – один из важнейших факторов, определяющих состояние здоровья. Американский диетолог Барбара Куинн перечислила продукты, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы обогатить организм витаминами, и улучшить самочувствие.

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