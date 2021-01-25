Диетолог рассказала, почему смузи не приносят пользы организму

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Любовь Блажко
Не все продукты, которые мы привыкли считать здоровыми, являются такими на самом деле. Такое заявление сделала нутрициолог из Австралии Сьюзи Баррел в своем интервью для Daily Mail.
Почему смузи не приносят пользы организму. Фото: lifehacker.ru
Так, специалист рассказала, что в "правильных" продуктах есть много углеводов, сахара и калорий. Именно по этой причине к употреблению такой пищи нужно подходить со всей ответственностью и серьезностью.
К примеру, если говорить о здоровом питании, то в него не входят смузи, как мы привыкли думать. Обычно их делают из йогурта, орехов и фруктов. Но одна такая порция может содержать около 800 калорий и 80 граммов сахара. Получается, что порция смузи равна полноценному приему пищи.
Большое количество сахара также можно найти и в сухофруктах. Нутрициолог заявила, что свежие фрукты намного полезнее для организма.
"Полезный" бурый и коричневый рис также является калорийным. В одном стакане содержится около 40 граммов углеводов, что можно сравнить с несколькими кусочками белого хлеба.
Кроме того, эксперт добавила, что домашние запеченные чипсы полезнее магазинных, поскольку в их составе меньше калорий, сахара и жиров.
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