Диетолог рассказала, какая есть альтернатива обычной воде

Как оказалось, не только вода может быть единственным источником жидкости. Диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова рассказала о том, какая существует альтернатива обычной воде. Об этом пишет издание lenta.

Какая есть альтернатива обычной воде. Фото: pixabay

Специалист уверена в том, что ежедневно нужно выпивать не менее 2 литров жидкости, и вовсе не обязательно это может быть вода, как мы привыкли думать.

Так, в счет идет не только то, что мы выпили, но также то, что мы съели: чай, кофе, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. Эти продукты питания состоят из воды, поэтому воду можно есть, как выразилась эксперт.

Но Наталья акцентировала внимание на том, что другие напитки не имеют такой пользы для нашего организма, как обычная вода. В качестве примера, она назвала разные морсы и лимонады, которыми люди любят себя побаловать. В них содержится слишком много сахара, поэтому лучше отдать свое предпочтение вышеперечисленным продуктам и самой обычной воде.

"Например, многие пьют разные морсы. Там жидкость есть, но вместе с ней добавочный сахар", — добавила диетолог.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, можно ли пить воду во время еды. Диетолог говорит, что можно пить воду и во время еды, и перед, и после. Главное, не переборщить с этим, чтобы жидкость успевала уходить из желудка. Поэтому если вы привыкли запивать трапезу стаканом воды, нет явных причин, чтобы отказаться от этого.



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