kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.10.2020

BTC/USD

11344.20

ETH/USD

373.91

LTC/USD

49.51

НБУ 15.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Диетолог рассказала, какая есть альтернатива обычной воде
commentss НОВОСТИ Все новости

Диетолог рассказала, какая есть альтернатива обычной воде

В день следует употреблять в среднем два литра жидкости

сегодня, 14:13
Автор:

Любовь Блажко

Как оказалось, не только вода может быть единственным источником жидкости. Диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова рассказала о том, какая существует альтернатива обычной воде. Об этом пишет издание lenta.

Диетолог рассказала, какая есть альтернатива обычной воде

Какая есть альтернатива обычной воде. Фото: pixabay

Специалист уверена в том, что ежедневно нужно выпивать не менее 2 литров жидкости, и вовсе не обязательно это может быть вода, как мы привыкли думать. 

Так, в счет идет не только то, что мы выпили, но также то, что мы съели: чай, кофе, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. Эти продукты питания состоят из воды, поэтому воду можно есть, как выразилась эксперт. 

Но Наталья акцентировала внимание на том, что другие напитки не имеют такой пользы для нашего организма, как обычная вода. В качестве примера, она назвала разные морсы и лимонады, которыми люди любят себя побаловать. В них содержится слишком много сахара, поэтому лучше отдать свое предпочтение вышеперечисленным продуктам и самой обычной воде. 

"Например, многие пьют разные морсы. Там жидкость есть, но вместе с ней добавочный сахар", — добавила диетолог.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, можно ли пить воду во время еды. Диетолог говорит, что можно пить воду и во время еды, и перед, и после. Главное, не переборщить с этим, чтобы жидкость успевала уходить из желудка. Поэтому если вы привыкли запивать трапезу стаканом воды, нет явных причин, чтобы отказаться от этого. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ