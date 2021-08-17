Диетолог рассказала, как часто можно пить кофе

Кофе — любимый напиток миллионов людей, ведь он придает бодрости, сил и поднимает настроение. Но злоупотреблять им не стоит. На своей странице в Instagram врач-диетолог Анна Гоголева рассказала, как часто можно пить кофе.

Сколько кофе можно пить / Фото: pexels.com

Эксперт отметила, что бодрящий напиток лучше не употреблять натощак, иначе это может привести к язве и другим проблемам со здоровьем. Частый прием кофе вымывает кальций из организма и способен нарушить баланс электролитов, а еще мешает усвоению витаминов и способствует развитию аутоиммунных процессов.

По словам диетолога, вреда для организма не будет, если употреблять одну чашку кофе в неделю спустя час после еды. Некоторые исследователи говорят, что в сутки разрешается пить не более 3 чашек бодрящего напитка. Плюс ко всему, суточная норма кофе зависит от конкретного сорта, предпочитаемого человеком. Но здесь стоит учитывать особенности вашего организма, если метаболизм и самочувствие позволяет, тогда пейте, но, если вы страдаете анемией и склонны к быстрому окислительному стрессу, тогда лучше найти альтернативу напитку.





Напомним, что врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, какие продукты и напитки смогут заменить кофе. Например, хорошей заменой может стать натуральный сок грейпфрута, апельсина или других цитрусовых.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в мире стремительно растут цены на кофе. Арабика за последние 3 месяца подорожала на 30%. Следовательно, в Украине цены на любимый напиток также могут существенно возрасти. Специалисты объясняют такое резкое подорожание вызвано засухой в Бразилии, где и растет самый популярный сорт кофе.

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