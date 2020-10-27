Диетолог рассказала, есть ли польза от замороженных продуктов

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Любовь Блажко
Большинство людей уверены в том, что консервированные и замороженные продукты являются менее полезными, чем свежие. И это действительно так, но лишь отчасти. Диетолог Хелен Бонд рассказала, при каких условиях замороженные фрукты и овощи сохраняют пользу. Об этом пишет издание newsyou.
Есть ли польза от замороженных продуктов. Фото: unsplash
Специалист поделилась, что иногда в замороженной еде может содержатся даже больше полезных веществ, нежели в свежей.
Эксперт говорит, что большинство замороженных продуктов сохраняют свои полезные свойства потому, что они быстро замораживаются, что позволяет сохранить их ценность максимально долго.
И несмотря на то, что процесс консервирования не обходится без термической обработки и уменьшает количество полезных свойств, множество из них все равно остаются стабильными. По крайней мере, пока вы не откроете продукт, говорит диетолог.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты должны быть в рационе.
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