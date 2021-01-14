Диетолог перечислила простые правила похудения

Врач-диетолог Тамара Уилнер дала несколько простых и эффективных советов, которые помогут избавиться от лишнего веса. Рекомендации специалиста опубликовало издание The Sun, передает "Лента.ру".

Простые правила похудения - фото из открытых источников

В первую очередь, диетолог посоветовала обзавестись полезными привычками, которые приводят к долгосрочным результатам. Эксперт считает, что в процессе похудения, помимо правильно и сбалансированного питания, важно обращать внимание и на образ жизни в целом.

"Нужно учитывать, сколько мы спим, как справляемся со стрессом и планируем ли свой рацион", — отметила Тамара Уилнер.

Врач-диетолог также порекомендовала как можно больше увеличить активность на протяжении дня. Например, во время приготовления кофе можно побегать на месте, а при чистке зубов сделать пару приседаний. Специалист считает, что наиболее полезно начинать утро с прогулки на свежем воздухе, зарядки или десятиминутной тренировки. По словам диетолога, всем, кто желает избавиться от лишних килограммов, стоит отказаться от употребления алкоголя.

Эксперт также дала совет сладкоежкам — она рекомендует отдавать предпочтение горьким сортам шоколада, содержащим более 70 процентов какао.

Тамара Уилнер также уверяет, что разминка, растяжка или легкие физические упражнения в перерывах между работой также помогут ускорить процесс похудения и как можно скорее достичь желаемого веса.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что сертифицированные американские диетологи рассказали об ошибках, которые допускают люди в процессе похудения. Они могут замедлять процесс снижения веса и мешать достижению цели.





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