Диетолог перечислила простые правила похудения

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Врач-диетолог Тамара Уилнер дала несколько простых и эффективных советов, которые помогут избавиться от лишнего веса. Рекомендации специалиста опубликовало издание The Sun, передает "Лента.ру".
Простые правила похудения - фото из открытых источников
В первую очередь, диетолог посоветовала обзавестись полезными привычками, которые приводят к долгосрочным результатам. Эксперт считает, что в процессе похудения, помимо правильно и сбалансированного питания, важно обращать внимание и на образ жизни в целом.
Врач-диетолог также порекомендовала как можно больше увеличить активность на протяжении дня. Например, во время приготовления кофе можно побегать на месте, а при чистке зубов сделать пару приседаний. Специалист считает, что наиболее полезно начинать утро с прогулки на свежем воздухе, зарядки или десятиминутной тренировки. По словам диетолога, всем, кто желает избавиться от лишних килограммов, стоит отказаться от употребления алкоголя.
Эксперт также дала совет сладкоежкам — она рекомендует отдавать предпочтение горьким сортам шоколада, содержащим более 70 процентов какао.
Тамара Уилнер также уверяет, что разминка, растяжка или легкие физические упражнения в перерывах между работой также помогут ускорить процесс похудения и как можно скорее достичь желаемого веса.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что сертифицированные американские диетологи рассказали об ошибках, которые допускают люди в процессе похудения. Они могут замедлять процесс снижения веса и мешать достижению цели.
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