Диабет значительно ближе из-за употребления одного овоща: медики шокировали оговоркой

Картофель уже более двух веков остается одним из самых распространенных продуктов в рационе украинцев. Она крепко закрепилась на ежедневном столе и стала почти таким же традиционным гарниром, как паста в Италии. Однако для людей с сахарным диабетом часто возникает вопрос: можно ли есть картофель и как он влияет на уровень сахара в крови.

Врач-гастроэнтеролог медицинской сети Добробут Людмила Федорченко объяснила, что картофель действительно способен повышать уровень глюкозы. Это связано с высоким содержанием крахмала – быстрых углеводов, которые в организме быстро превращаются в глюкозу. В то же время продукт не полностью запрещен для людей с диабетом.

"При сахарном диабете 1 типа вопрос не в том, можно ли диабетику есть картофель. Главное – сколько углеводов он содержит и как правильно рассчитать инсулин", — говорит эксперт.

По словам врача, в 100 граммах картофеля содержится примерно 17-20 г углеводов — это около 1,5-2 хлебных единиц. Поэтому продукт можно включать в рацион, но важно контролировать порцию и учитывать количество углеводов при подборе инсулина.

"Картофель при диабете 1 типа учитывается как любой другой углеводный продукт: рассчитывается количество углеводов, подбирается болюс инсулина, учитывается гликемический индекс продукта. То есть он может быть частью рациона, если правильно рассчитывать количество", – пояснила она.

Специалист рекомендует не делать картофель основной частью блюда. Оптимальная порция – примерно 100–150 граммов за один прием пищи. Чрезмерное количество может значительно повышать гликемическую нагрузку. Также желательно употреблять ее не чаще 3-4 раз в неделю и сочетать с белковыми продуктами и овощами. Лучшие способы приготовления – отваривание или запекание в кожуре, тогда как от жареного картофеля или пюре следует отказаться.

Для людей с сахарным диабетом 2 типа важность контроля еще выше. Из-за инсулинорезистентности глюкоза после продуктов с высоким содержанием крахмала может повышаться быстрее и дольше оставаться на опасном уровне. Именно поэтому врачи советуют ограничивать порции и чаще выбирать альтернативные гарниры.

