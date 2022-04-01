Действительно ли грецкие орехи полезны для работы мозга

Грецкие орехи содержат множество витаминов и полезных веществ, поэтому они обязательно должны присутствовать в рационе. Но действительно ли они полезны для мозга? Об этом рассказала на своей странице в Instagram врач-невропатолог Рахнянская Анастасия.

Польза орехов / Фото: Trends & Life

Специалист отметила, что в 2001 году в США было завершено 20-летнее наблюдение, в котором ученые оценивали влияние потребления орехов на умственные функции. В нем приняло участие почти 16 тыс. женщин 70+ лет без инсульта в анамнезе.

Почему авторы решили, что именно орехи должны как-то исцелить мозг? Они содержат моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, способствующие снижению уровня холестерина, вместе с тем уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа, которые как раз и ассоциируются с когнитивными расстройствами.

Полученные результаты наблюдения порадовали: женщины, потреблявшие минимум 5 порций орехов в неделю (1 порция = 28 г), имели более высокие показатели умственных функций, чем не те, кто не употреблял продукт.

В 2020 году появилась публикация результатов исследования, в которой говорилось, что длительное потребление этого вида орехов с пищей (28-55 г в день) действиельно улучшает когнитивные функции, а также действительно уменьшает риск заболеваний, которые являются провоцирующими факторами для развития деменции (сердечно-сосудистая патология, депрессия, диабет 2 типа).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что орехи содержат в себе массу витаминов, антиоксидантов и ценных веществ, поэтому их нужно периодически включать в свой рацион. Каждый вид орехов обладает определенными свойствами. Но некоторые из них могут навредить здоровью.

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