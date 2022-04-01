Действительно ли грецкие орехи полезны для работы мозга

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Светлана Шкурупий
Грецкие
орехи содержат множество витаминов и полезных веществ, поэтому они обязательно
должны присутствовать в рационе. Но действительно ли они полезны для мозга? Об
этом рассказала на своей странице в Instagram врач-невропатолог Рахнянская
Анастасия.
Польза орехов / Фото: Trends & Life
Специалист
отметила, что в 2001 году в США было завершено 20-летнее наблюдение, в котором
ученые оценивали влияние потребления орехов на умственные функции. В нем
приняло участие почти 16 тыс. женщин 70+ лет без инсульта в анамнезе.
Почему
авторы решили, что именно орехи должны как-то исцелить мозг? Они содержат моно-
и полиненасыщенные жирные кислоты, способствующие снижению уровня холестерина,
вместе с тем уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа,
которые как раз и ассоциируются с когнитивными расстройствами.
Полученные
результаты наблюдения порадовали: женщины, потреблявшие минимум 5 порций орехов
в неделю (1 порция = 28 г), имели более высокие показатели умственных функций,
чем не те, кто не употреблял продукт.
В
2020 году появилась публикация результатов исследования, в которой говорилось,
что длительное потребление этого вида орехов с пищей (28-55 г в день) действиельно
улучшает когнитивные функции, а также действительно уменьшает риск заболеваний,
которые являются провоцирующими факторами для развития деменции
(сердечно-сосудистая патология, депрессия, диабет 2 типа).
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что орехи содержат в себе массу
витаминов, антиоксидантов и ценных веществ, поэтому их нужно периодически
включать в свой рацион. Каждый вид орехов обладает определенными свойствами. Но
некоторые из них могут навредить здоровью.
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