kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.09.2020

BTC/USD

11013.06

ETH/USD

387.12

LTC/USD

48.88

НБУ 18.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Девять продуктов, которые никогда не испортятся
commentss НОВОСТИ Все новости

Девять продуктов, которые никогда не испортятся

Спустя много лет будущие археологи смогут найти эту пищу

сегодня, 15:18
Автор:

Любовь Блажко

Вашему вниманию представляется список определенных продуктов, которые никогда не потеряют свою пищевую ценность. Об этом пишет издание billionnews.

Девять продуктов, которые никогда не испортятся

Продукты, которые могут храниться вечно. Фото: unsplash

Рис – это продукт, который следует хранить в пластиковых контейнерах или стеклянных банках при температуре 4,5 °C. Если он будет находиться в таких условиях, то сможет сберечь свою пищевую ценность на протяжении 30 лет. Чтобы это выяснить, эксперты взяли пропаренный и шлифованный рис, который не потеряет свой аромат и питательные компоненты на протяжении такого длительного времени. 

Сухое молоко, если он приготовлено с соблюдением всех технологических требований, может долго не терять своих питательных веществ. Только стоит запомнить один ключевой момент: его нужно хранить в герметичной емкости.

Соевый соус может быть пригоден к употреблению в течении 3 лет, даже если он уже открыт. Такое правило касается лишь качественно изготовленного продукта, который создается методом естественного брожения. А если же соевый соус имеет в своем составе вредные химикаты, то срок его хранения значительно уменьшается.

Производители кленовых сиропов Массачусетса утверждают, что запечатанный продукт никогда не потеряет срок годности. В случае его открытия, он будет пригоден к употреблению в течении нескольких лет.

Найти испорченную соль практически нереально, потому что это минерал, который не теряет своих питательных веществ. Когда она поглощает влагу, то становится одним большим куском, который потом нужно будет разбивать чем-то твердым. А вот йодированная соль сохраняет свои вкусовые качества всего на протяжении года, потому что йод имеет свойство испарятся. В таком случае, ее можно использовать как поваренную. 


Виски, ром, коньяк и водка никогда не смогут испортится. Главное правило – хранить алкогольные напитки нужно в прохладном и темном месте, в хорошо закрытой таре.

Если держать белый уксус в оригинальной герметичной упаковке, то он тоже никогда не потеряет своей пищевой ценности. Также его рекомендуют хранить в темном месте и прохладном месте.

Сохранение сахара в герметичных емкостях поможет ему никогда не портится. Если же этим пренебречь, то он поглотит влагу из воздуха и станет одним большим куском белой глыбы. 

А вот состав и структура меда позволяют ему сохранятся вечно. Закрытая тара защищает его от воздуха и влаги, делая продукт совсем непортящимся. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты делают нас счастливее: отвечает эксперт.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!