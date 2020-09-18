Девять продуктов, которые никогда не испортятся

Вашему вниманию представляется список определенных продуктов, которые никогда не потеряют свою пищевую ценность. Об этом пишет издание billionnews.

Продукты, которые могут храниться вечно. Фото: unsplash

Рис – это продукт, который следует хранить в пластиковых контейнерах или стеклянных банках при температуре 4,5 °C. Если он будет находиться в таких условиях, то сможет сберечь свою пищевую ценность на протяжении 30 лет. Чтобы это выяснить, эксперты взяли пропаренный и шлифованный рис, который не потеряет свой аромат и питательные компоненты на протяжении такого длительного времени.

Сухое молоко, если он приготовлено с соблюдением всех технологических требований, может долго не терять своих питательных веществ. Только стоит запомнить один ключевой момент: его нужно хранить в герметичной емкости.

Соевый соус может быть пригоден к употреблению в течении 3 лет, даже если он уже открыт. Такое правило касается лишь качественно изготовленного продукта, который создается методом естественного брожения. А если же соевый соус имеет в своем составе вредные химикаты, то срок его хранения значительно уменьшается.

Производители кленовых сиропов Массачусетса утверждают, что запечатанный продукт никогда не потеряет срок годности. В случае его открытия, он будет пригоден к употреблению в течении нескольких лет.

Найти испорченную соль практически нереально, потому что это минерал, который не теряет своих питательных веществ. Когда она поглощает влагу, то становится одним большим куском, который потом нужно будет разбивать чем-то твердым. А вот йодированная соль сохраняет свои вкусовые качества всего на протяжении года, потому что йод имеет свойство испарятся. В таком случае, ее можно использовать как поваренную.





Виски, ром, коньяк и водка никогда не смогут испортится. Главное правило – хранить алкогольные напитки нужно в прохладном и темном месте, в хорошо закрытой таре.



Если держать белый уксус в оригинальной герметичной упаковке, то он тоже никогда не потеряет своей пищевой ценности. Также его рекомендуют хранить в темном месте и прохладном месте.

Сохранение сахара в герметичных емкостях поможет ему никогда не портится. Если же этим пренебречь, то он поглотит влагу из воздуха и станет одним большим куском белой глыбы.

А вот состав и структура меда позволяют ему сохранятся вечно. Закрытая тара защищает его от воздуха и влаги, делая продукт совсем непортящимся.

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