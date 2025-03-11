Десять советов от врача, который успешно избавился от живота и похудел на 40 кг

Американский семейный врач Кен Берри стал настоящим гуру похудения для тысяч людей. Его история увлекает, ведь он сам много лет боролся с лишним весом, а когда ему удалось похудеть на 40 кг, он решил помочь другим. Сегодня его YouTube имеет более 1,5 миллиона подписчиков, а его методы питания привлекают внимание как обычных людей, так и медицинских специалистов. Как ему удалось добиться результата и какие советы он дает тем, кто хочет избавиться от жира на животе?

Доктор Кен Берри. Фото из открытых источников

Берри всегда был активным, занимался спортом, но со временем работа и стресс сказались на его весе. Когда стрелка на весах пересекла отметку в 136 кг, он понял, что пришло время перемен. Врач перепробовал разные диеты – от низкоуглеводной системы до кетогенного питания, которое и дало наилучшие результаты.

Убедившись в эффективности такого подхода, он начал делиться опытом онлайн, где объяснял, как работает обмен веществ, почему важно ограничивать углеводы и как изменить пищевые привычки без вреда для здоровья. Берри отмечает, что его методика проста и не требует жестких ограничений.

10 главных принципов похудения от врача Кена Берри

Выбирайте натуральные продукты. Избегайте ультрапереработанной пищи, содержащей консерванты, красители и усилители вкуса. Лучше покупать продукты на рынке, у фермеров или магазинах органических товаров.

Минимальное количество ингредиентов. Оптимально, если блюдо содержит только один компонент, например мясо, рыбу или овощи. Чем больше добавок, тем выше риск набора веса.

Никаких сладких напитков. Даже 100% фруктовые соки содержат много углеводов. Лучший выбор для поддержания водного баланса в организме – обычная вода.

Достаточное количество белка. Ежедневно следует употреблять не менее одного грамма белка на килограмм массы тела. Это обеспечивает насыщение и поддерживает мышечную массу.

Жиры – это не враг. Врач советует не бояться жиров, особенно натуральных – оливкового масла, сливочного масла, жира в мясе. Они обеспечивают сытость и способствуют усвоению витаминов.

Правильная соль. Лучше использовать натуральную морскую или гималайскую соль, содержащую полезные минералы.

Сахар вызывает зависимость. Берри сравнивает его влияние с наркотиками. Чем быстрее вы снизите его потребление, тем легче будет похудеть.

Меньше алкоголя. Даже бокал вина может мешать сжиганию жира. К тому же, алкоголь содержит скрытые калории.

Никаких "скрытых" углеводов. Выпечка, закуски и даже некоторые фрукты могут содержать больше сахара, чем кажется на первый взгляд.

Интервальное голодание. Берри советует ограничить окно еды до 8-10 часов, а остальное время – воздерживаться от еды. Это помогает снизить уровень инсулина и способствует сжиганию жира.

Кен Берри доказывает эффективность такого подхода своим примером. Кроме похудения, он избавился от проблем со здоровьем, в частности хронической изжоги. Его рекомендации не универсальны, но тысячи людей подтверждают, что эти изменения помогли им улучшить самочувствие и сбросить вес.

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