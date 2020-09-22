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Главная Новости Здоровье диета и питание Дешево, но полезно: какие продукты стоит добавить в свой рацион
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Дешево, но полезно: какие продукты стоит добавить в свой рацион

В них содержится большое количество витаминов, антиоксидантов и микроэлементов

сегодня, 17:33
Автор:

Любовь Блажко

Шведский специалист назвала перечень самых дешевых, но полезных продуктов, которые желательно добавить в ежедневное меню. Об этом пишет издание toneto.

Дешево, но полезно: какие продукты стоит добавить в свой рацион

Дешевые и полезные продукты. Фото: unsplash

Кристина Андерсон относит к этому списку лук, капусту, свеклу, морковь и пастернак. Лук необходимо кушать потому, что в нем содержится много необходимых витаминов и микроэлементов, которые благотворно влияют на весь организм. Особенно полезно есть красный лук, в составе которого есть антиоксиданты. А вот капуста защищает от появления раковых опухолей, уверена диетолог. Но ее нужно употреблять с осторожностью: Андерсон не рекомендует есть капусту в сыром виде при проблемах с желудком. 

Также специалист советует кушать цельнозерновые продукты в достаточном количестве. Потому что это еда, которая нормализирует уровень сахара в крови, а также улучшает обмен веществ. Еще Кристина подчеркнула, что не стоит забывать о картофеле, ведь он является источником энергии, его можно добавить практически в любой рацион питания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать бутерброд полезным: мнение диетолога. Специалист рекомендует не жалеть свежих овощей для приготовления перекуса. Тогда несколько бутербродов можно считать полноценным сытным обедом или ужином. Также Светлана подчеркивает, что правильный состав бутерброда не только насытит организм на длительное время, но и станет источником полезных витаминов и минералов. 


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