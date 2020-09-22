Дешево, но полезно: какие продукты стоит добавить в свой рацион

Шведский специалист назвала перечень самых дешевых, но полезных продуктов, которые желательно добавить в ежедневное меню. Об этом пишет издание toneto.

Дешевые и полезные продукты. Фото: unsplash

Кристина Андерсон относит к этому списку лук, капусту, свеклу, морковь и пастернак. Лук необходимо кушать потому, что в нем содержится много необходимых витаминов и микроэлементов, которые благотворно влияют на весь организм. Особенно полезно есть красный лук, в составе которого есть антиоксиданты. А вот капуста защищает от появления раковых опухолей, уверена диетолог. Но ее нужно употреблять с осторожностью: Андерсон не рекомендует есть капусту в сыром виде при проблемах с желудком.

Также специалист советует кушать цельнозерновые продукты в достаточном количестве. Потому что это еда, которая нормализирует уровень сахара в крови, а также улучшает обмен веществ. Еще Кристина подчеркнула, что не стоит забывать о картофеле, ведь он является источником энергии, его можно добавить практически в любой рацион питания.



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