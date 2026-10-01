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Дешевле лосось, но не менее интересна: какую рыбу точно стоит добавить в рацион

О ней часто забывают, когда говорят о полезной рыбе. В то же время доступная хамса содержит омега-3, полноценный белок, витамины и микроэлементы и готовится считанные минуты

1 октября 2026, 10:00
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Кравцев Сергей

Когда речь идет о питательной морской рыбе, первыми в голову приходят лосось, семга или форель. Однако есть более доступный продукт, который тоже может разнообразить рацион. Речь идет о хамсе – небольшой морской рыбе, известной также как европейский анчоус.

Дешевле лосось, но не менее интересна: какую рыбу точно стоит добавить в рацион

Хамса. Фото: из открытых источников

Ее преимущество не только в цене. Хамса содержит полноценный белок, омега-3 жирные кислоты, витамины D и B12, а также селен. Омега-3, необходимые для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и мозга, белок помогает поддерживать мышечную ткань, а витамин B12 принимает участие в кроветворении и функционировании нервной системы.

Интересный момент – размер рыбы. Хамса имеет короткий жизненный цикл и относится к более низким уровням морской пищевой цепи. В то же время это не означает, что ее можно считать автоматически более "безопасной" за всю другую рыбу: пищевая ценность и состав зависят от конкретного продукта.

Приготовить хамсу можно без сложных рецептов. Например, 500 г очищенной рыбы достаточно посолить, поперчить, добавить паприку и лимонный сок, выложить в форму с кольцами лука и дольками лимона. Запекать ее следует около 15-20 минут при 190-200 °C.

Впрочем, с соленой и маринованной хамсой лучше не переборщивать из-за большого количества соли. Для регулярного употребления более удобным вариантом будет свежая или замороженная рыба, приготовленная на дому.

Так что хамса вряд ли полностью заменит лосось или форель, но при сочетании доступности, питательности и простоты приготовления она точно заслуживает места в меню.

Также издание "Комментарии" сообщало – эта популярная рыба переполнена опасными веществами: медики ошеломили открытием.



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