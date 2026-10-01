Дешевша за лосось, але не менш цікава: яку рибу точно варто додати до раціону

Коли йдеться про поживну морську рибу, першими на думку спадають лосось, сьомга чи форель. Проте є значно доступніший продукт, який теж може урізноманітнити раціон. Йдеться про хамсу – невелику морську рибу, відому також як європейський анчоус.

Хамс. Фото: з відкритих джерел

Її перевага не лише у ціні. Хамса містить повноцінний білок, омега-3 жирні кислоти, вітаміни D і B12, а також селен. Омега-3 необхідні для нормальної роботи серцево-судинної системи та мозку, білок допомагає підтримувати м’язову тканину, а вітамін B12 бере участь у кровотворенні та функціонуванні нервової системи.

Цікавий момент – розмір риби. Хамса має короткий життєвий цикл і належить до нижчих рівнів морського харчового ланцюга. Водночас це не означає, що її можна вважати автоматично "безпечнішою" за всю іншу рибу: харчова цінність та склад залежать від конкретного продукту.

Приготувати хамсу можна без складних рецептів. Наприклад, 500 г очищеної риби достатньо посолити, поперчити, додати паприку та лимонний сік, викласти у форму з кільцями цибулі й часточками лимона. Запікати її варто близько 15-20 хвилин при 190-200 °C.

Втім, із солоною та маринованою хамсою краще не переборщувати через значну кількість солі. Для регулярного вживання зручнішим варіантом буде свіжа або заморожена риба, приготована вдома.

Тож хамса навряд чи повністю замінить лосось чи форель, але за поєднанням доступності, поживності та простоти приготування вона точно заслуговує на місце в меню.

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