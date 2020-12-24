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Держи себя в руках: как не переесть за праздничным столом

Забыв про все диеты мира в эту ночь мы начинаем поглощать невероятное количество разнообразных салатов, гарниров и горячих блюд

сегодня, 15:22
Автор:

Любовь Блажко

Новогоднюю ночь все ждут не только для того, чтобы получить подарки и загадать желание, но также для того, чтобы попробовать новые салатики, блюда и напитки. Но как-то при этом не переесть, чтобы всю праздничную ночь чувствовать себя отлично. 

Держи себя в руках: как не переесть за праздничным столом

Как не переесть за праздничным столом. Фото: unsplash

Самое главное правило – не мучить себя голодом весь день 31-го числа. Потому что вечером вы начнете есть все, что будет в поле вашего зрения. Лучше в течение дня сделать себе несколько легких перекусов, чтобы чувство голода не преследовало вас весь день. 

Второе правило – кушать желательно маленькими порциями. Не налетать на все и сразу, а постепенно пробовать одно за другим. Также лучше отказаться от жирной и тяжелой пищи, чтобы потом не появилось чувство тяжести в желудке. 

Когда дело доходит до сладкого, то не спешите к нему приступать, если вам этого пока не хочется. Даже если гости уже кричат, что пора нести торт. Лучше за это время немного потанцевать или подвигаться, чтобы потом насладиться вкусным кусочком. А не есть его через силу, потому что в вашей семье так принято.

Кроме этого, нужно уметь красиво и вежливо отказывать. Если друзья или родственники начнут настаивать на том, чтобы вы съели еще кусочек, то помните, что лишние килограммы достанутся именно вам. Поэтому улыбнитесь, поблагодарите, но откажитесь.

Садясь за новогодний стол, вы должны четко понимать, почему вам не следует переедать. Например, вы записались в бассейн или собираетесь скоро на отдых. Если у вас будет мотивация, чтобы не переедать, то вы сможете сделать это достаточно просто. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как не поправиться после новогодних праздников. Не за горами новогодние праздники, а значит вероятность набрать пару лишних килограммов в разы увеличивается. Однако не спешите переживать по этому поводу, ведь квалифицированный врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова знает способ, который поможет этого не допустить. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/psychologia/ona/novogodnee-zastole-kak-ne-pereedat.html
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