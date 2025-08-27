Депрессия отойдет в прошлое: назван необычный способ преодоления недуга

Исследователи из Нью-Йоркского технологического института изучили питание более 22 тысяч человек в США и Южной Корее. Результаты показали, что люди с достаточным уровнем калия в рационе значительно реже подвержены депрессивным состояниям, тогда как дефицит этого минерала связан с ухудшением настроения и повышенным риском психических расстройств.

Как сообщает Daily Mail, калий играет важную роль в работе нервной системы и синтезе нейротрансмиттеров, ответственных за положительное настроение – серотонина и дофамина. Диетолог клиники Кливленда Джулия Зумпано объясняет, что недостаток калия может нарушить электрические процессы в организме, что увеличивает вероятность депрессии.

Для поддержания необходимого уровня калия в рационе эксперты советуют включать бананы, авокадо, помидоры и шпинат. Например, ежедневное употребление семи бананов, трех авокадо или 13 средних помидоров может обеспечить около 2,6 г калия, что соответствует средней рекомендуемой норме.

Для тех, кто не получает достаточно калия с пищей, доступны безрецептурные пищевые добавки, но следует избегать чрезмерного потребления, чтобы не вызвать гиперкалиемию и проблемы с почками.

Исследование также выявило, что в США более высокий уровень железа и цинка ассоциируется с меньшим риском депрессии, а в Корее положительное влияние оказали натрий и фосфор. Магний и кальций не оказывали заметного эффекта на психическое здоровье.

Диетолог Эбби Шарп подчеркнула, что растительная пища и молочные продукты помогают поддерживать нормальный уровень калия, а также уменьшают потребление ультраобработанных продуктов. Это способствует снижению АД, уменьшению воспалительных процессов и улучшению общего психического состояния.

