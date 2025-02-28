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Дефицит в организме одного микроэлемента вызовет когнитивные нарушения мозга

Топ уникальных свойств йода о которых знали не все

сегодня, 01:30
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Кречмаровская Наталия

Йод – это важный микроэлемент, играющий решающую роль во многих функциях организма. Самое главное, за что отвечает йод, – это поддержка здоровья щитовидной железы. Однако йод обладает и другими уникальными свойствами, о которых знают немногие.

Дефицит в организме одного микроэлемента вызовет когнитивные нарушения мозга

Иллюстративное фото

Антимикробные свойства. Йод является массивным антисептиком, который может убивать бактерии, вирусы и грибки. Он используется для дезинфекции ран, ожогов и других кожных инфекций. Йод также используется для очистки воды и дезинфекции медицинского оборудования.

Поддержка иммунной системы Йод играет немаловажную роль в поддержании иммунной системы. Он помогает производить антитела, борющиеся с инфекциями. Йод также помогает регулировать активность иммунных клеток.

Защита от радиации. Йод может помочь оградить щитовидную железу от радиационного поражения. Когда радиоактивный йод попадает в организм, он скапливается в щитовидной железе. Прием стабильного йода может насытить щитовидную железу, предотвращая поглощение радиоактивного йода.

Поддержка здоровья мозга. Йод важен для развития и функционирования мозга. Дефицит йода может привести к когнитивным нарушениям, особенно у детей. Йод также может помочь защитить мозг от окислительного стресса и воспаления.

Поддержание здоровья молочных желез. Йод играет немаловажную роль в здоровье молочных желез. Исследования показали, что достаточный уровень йода может помочь предотвратить развитие фиброзно-кистозной мастопатии и других заболеваний молочных желез.

Напомним, что портал "Комментарии" писал об уникальных свойствах петрушки, о которых знают не все.



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