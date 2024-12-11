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Чувство тревоги сигнализирует о нехватке этих витаминов: какие продукты помогут

Каких витаминов не хватает, если чувствуешь тревогу

сегодня, 02:30
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Кречмаровская Наталия

Тревога – это распространенное явление, которое может влиять на качество жизни. Одной из причин тревожных состояний может являться дефицит определенных витаминов и минералов. Портал "Комментарии" сообщает, каких именно витаминов может не хватать, если вы чувствуете тревогу, и какие продукты помогут вам чувствовать себя спокойнее.

Чувство тревоги сигнализирует о нехватке этих витаминов: какие продукты помогут

Иллюстративное фото

Витамин B12 играет немаловажную роль в функционировании нервной системы. Дефицит этого витамина может привести к повышенной тревожности, депрессии и усталости. Витамин B12 помогает в выработке серотонина – нейромедиатора, влияющего на настроение. Люди, не получающие достаточно этого витамина, могут испытывать тревогу и другие психические расстройства.

Продукты, богатые витамином B12:

  • Мясо (говядина, свинина, курица)

  • Рыба (лосось, тунец)

  • Молочные продукты (молоко, творог, йогурт)

  • Яйца

Магний является важным минералом, помогающим регулировать нервную систему и снижать уровень стресса. Дефицит магния может привести к повышенной тревожности, раздражительности и бессоннице. Магний способствует активации рецепторов ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты), которые оказывают успокаивающий эффект.

Продукты, богатые магнием:

  • Шпинат

  • Семена тыквы

  • Миндаль

  • Авокадо

  • Темный шоколад

Витамин D также играет немаловажную роль в поддержании психического здоровья. Дефицит этого витамина может привести к депрессии и тревожности. Витамин D помогает регулировать уровень серотонина, что влияет на настроение и общее самочувствие.

Продукты, богатые витамином D:

  • Жирная рыба (лосось, скумбрия)

  • Яйца

  • Грибы

  • Обогащенные молочные продукты

Витамин B6 необходим для синтеза нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, влияющие на настроение. Дефицит витамина B6 может привести к тревожности и депрессии. Этот витамин также помогает регулировать уровень гомоцистеина, аминокислоты, которая может оказывать влияние на психическое здоровье/.

Продукты, богатые витамином B6:

  • Бананы

  • Орехи

  • Картофель

  • Курица

  • Рыба

Ранее портал Комментарии сообщал, из-за недостатка каких витаминов портятся зубы.




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