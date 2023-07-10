Что съесть на завтрак, чтобы урегулировать давление: учёные нашли вкусное решение проблемы для гипертоников

Бороться с гипертонией можно не только с помощью лекарств (фото из открытых источников)

От повышенного давления существует множество препаратов. Но прежде чем прибегнуть к "химии", которая обычно одно лечит, а другое калечит, стоит попытаться правильно позавтракать.

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Группа американских ученых провела некоторые исследования, которые показали: яичный белок на завтрак может снижать давление.

Дело в том, что одна из составляющих белка – пептид, который назвали RVPSL, способен блокировать выработку фермента, провоцирующего повышение кровяного давления. Это подтвердили и эксперименты на крысах. А еще после тестирования на грызунах ученые пришли к неожиданному выводу: вопреки их убеждениям, более эффективен белок не вареного яйца, а жареный.

По своему действию пептид RVPSL похож на широко известное средство для снижения давления каптоприл. Теперь на завтрак врачи советуют гипертоникам жарить яичные белки. И шутят, что известное всем блюдо получило новый статус – называться невероятно полезным.

Людям со слишком высоким давлением медики рекомендуют совмещать употребление лекарственных средств и белков на завтрак – это двойной удар по давлению. А в течение дня соблюдать определенные правила питания:

● снизить до минимума потребление соли (не более 6 граммов в сутки);

● не есть жирного;

● ввести в рацион овощи и фрукты с высоким содержанием калия – курагу, бананы, апельсины, инжир, свеклу, шпинат, авокадо и т.п.;

● употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки – крупы, злаковые и цельнозерновые, бобовые.

Высокое давление – опасный симптом. Если его не контролировать, оно создает нагрузку на стенки артерий, которые со временем теряют эластичность и способность расширяться. Сердце и мозг получают меньше крови и кислорода, что увеличивает вероятность ишемической болезни сердца, инсульта, аневризмы аорты, сердечного приступа и даже почечной недостаточности и нарушений зрения.

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