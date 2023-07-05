Японские ученые научились выращивать новые зубы: импланты и протезы будут не нужны

Вырастить новые зубы - уже реальность (фото из открытых источников)

В ближайшее время проблема с зубными протезами и имплантами должна решиться. Испытания новаторского лекарства по восстановлению зубов на людях начнутся в июле 2024 года, а для общего использования их планируют подготовить к 2030-му.

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"Идея вырастить новые зубы – мечта каждого дантиста. Я работал над этим еще с тех пор, когда был аспирантом", – говорит Кацу Такахаши, руководитель исследовательской группы из Университета Осаки.

Прежде всего такое лекарство необходимо для людей с анодонтией – врожденным дефектом, который характеризуется неполным набором зубов. Другими словами, во взрослом возрасте их не 32, а меньше. Этой болезнью страдает 1% населения, однако отсутствие зубов значительно усложняет не только процесс жевания, но и глотание и даже общее развитие человека. Потому Кацу Такахаши взялся решить эту проблему.

Прорыв в его работе случился после того, когда оказалось, что у генно-модифицированных мышей из-за мутации одного гена вырастает меньше зубов, чем у обычных. Далее учёные обнаружили, что рост зубов ограничивает белок USAG-1, который синтезирует этот ген. И допустили: если действие белка блокировать, вероятно, зубы можно вырастить в нужном количестве.

В 2018 году исследовательская группа разработала антитело, способное нейтрализовать функции USAG-1. Эксперименты, которые проводились на мышах, дали поразительные результаты: у мышей с мутированным геном прорезались новые зубы! А у хорьков вырос дополнительный седьмой передний зуб. Поскольку новые резцы росли между существующими и имели ту же форму, ученые предполагают, что лекарство спровоцировало у грызунов рост зубов третьего ряда.

У исследователей остался самый сложный кусок работы: убедиться, что лекарство не оказывает вредного воздействия на организм человека. Далее они планируют использовать его в лечении детей 2-6 лет с анодонтией. А впоследствии выращивать зубы будут и взрослым – тем, у кого лечение невозможно из-за серьезного кариеса или эрозии зубной лунки, и у них нет другого выхода, кроме как ставить протезы.

"В любом случае мы надеемся дожить до тех времен, когда лекарство для восстановления зубов станет альтернативой зубным протезам и имплантам", – говорит Кацу Такахаши.

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