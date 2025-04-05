Что произойдет с вашим телом, если пить сок на ночь

Многие из нас любят перед вечерним отдыхом выпить стакан апельсинового сока. Но лишь единицы могут знать, что такая сладость может больше принести вреда, чем пользы.

Вред от сока перед сном. Фото из открытых источников

В то время как глюкоза вызывает мгновенный всплеск инсулина, фруктоза, содержащаяся в соках, имеет другой эффект. Прежде, чем он сможет превратиться в глюкозу, он должен быть обработан печенью, почками и пищеварительной системой. Это приводит к замедленному росту уровня сахара в крови, что может дать внезапный прилив энергии, когда тело уже должно работать на низкой скорости. Вместо того, чтобы выпить стакан апельсинового или яблочного сока, эксперты советуют лучше отдать предпочтение минеральной или родниковой воде.

Ночь – это время регенерации, а достаточная гидратация поддерживает надлежащее функционирование органов, в частности почек и печени, которые работают, как фильтр, очищая организм от токсинов. Вода легко усваивается и не повышает уровень сахара в крови. Это, безусловно, лучший вариант, чем яблочный сок перед сном.

Также стоит знать, что употребление сока перед сном усиливает симптомы гастроэзофагеального рефлюкса. У людей, страдающих гастроэзофагеальным рефлюксом, содержимое желудка попадает в пищевод. Стоит понимать, что многие фруктовые соки, особенно цитрусовые (апельсиновый, грейпфрутовый, ананасовый), имеют высокую кислотность. Это может привести к раздражению пищевода и ухудшить симптомы рефлюксной болезни. Людям, которые борются с рефлюксом, не нужно пить кислые соки, но, если они очень хотят выпить фруктовый напиток, им следует выбрать менее кислый вариант. Хорошей альтернативой апельсиновому соку является, например, грушевый.

Несмотря на то, что фруктовый сок кажется довольно здоровым, он также может способствовать увеличению веса – больше, чем целые фрукты. Яблоки, груши, абрикосы и малина в своей натуральной форме содержат клетчатку, которая помогает регулировать аппетит и стабилизировать уровень сахара в крови. В то же время сок состоит преимущественно из концентрированных сахаров, которые мгновенно повышают уровень глюкозы в организме, что приводит к приступам голода и избытку калорий.

Также употребление сока перед сном у многих людей может привести к проблемам с желудком. Главной причиной дискомфорта является природный сахар, содержащийся во фруктах.

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