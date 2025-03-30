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Березовый сок не так полезен, как все считают: кому может навредить весенний напиток

Березовый сок: кому опасно пить популярный весенний напиток

30 марта 2025, 14:38
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Кречмаровская Наталия

Березовый сок – это природный напиток, получаемый из березовых деревьев весной. Он известен своими полезными свойствами, такими как высокое содержание витаминов, минералов и антиоксидантов. Однако не всем людям рекомендуется употреблять березовый сок.

Березовый сок не так полезен, как все считают: кому может навредить весенний напиток

Иллюстративное фото

Люди с аллергией на пыльцу березы

Березовый сок содержит пыльцу березы, которая может вызвать аллергические реакции у людей с аллергией на березу. Симптомы аллергии могут включать зуд, отек, затрудненное дыхание и крапивницу.

Люди с заболеваниями почек

Этот сок обладает мочегонными свойствами, что может быть опасно для людей с заболеваниями почек. Чрезмерное употребление березового сока может усилить нагрузку на почки и привести к осложнениям.

Люди с язвой желудка и гастритом

Березовый сок имеет кислый pH, что может раздражать слизистую желудка и усилить симптомы язвы и гастрита.

Люди с сахарным диабетом

Этот напиток содержит природные сахара, поэтому людям с сахарным диабетом следует ограничить его употребление или полностью исключить из рациона.

Дети до 3 лет

Пищеварительная система детей до 3 лет еще не полностью развита, поэтому употребление березового сока может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта.

Беременные и кормящие женщины

Нет достаточно исследований по безопасности употребления березового сока во время беременности и кормления грудью. Поэтому беременным и кормящим женщинам следует избегать употребления березового сока.

Люди с индивидуальной непереносимостью

Некоторые люди могут иметь индивидуальную непереносимость березового сока, проявляющуюся в виде расстройств желудочно-кишечного тракта, кожных высыпаний или других симптомов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, кому вредно есть помидоры.




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