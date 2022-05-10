Что произойдет с организмом, если регулярно пить воду с содой

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Светлана Шкурупий
В
интернете можно встретить множество советов от "диванных медиков" по
поводу пользы употребления воды с содой. Но так ли этот напиток полезен, как о
нем говорят? Врач Юрина Юзуп рассказала, какие изменения произойдут с
организмом, если пить такой раствор регулярно.
Что произойдет с организмом, если пить воду с содой (фото из открытых источников)
Специалист
отметила, что при правильном приеме сода помогает нормализовать
кислотно-щелочной баланс (рН). А также раствор воды с содой помогает очистить
организм, ускоряет выведение токсинов, уменьшает головные боли. Кроме того,
продукт обладает противовоспалительными свойствами, поэтому соду с водой часто
используют для полосканий горла, чтобы снизить воспалительный процесс.
Отмечается,
что при растворе соды в воде, она превращает водную среду в слабощелочную.
Такой раствор может помочь
нейтрализовать кислотную среду в организме за счет ощелачивания.
Кроме
того, при попадании в организм сода разжижает и обновляет структуру крови, помогает
бороться с камнеобразованием в почках, отложением солей и холестериновых
бляшек.
Но
такой раствор может принести организму и вред. Стоит знать, что от регулярного
использования страдает, в первую очередь, пищевод, который в норме имеет
щелочную среду. Бывает, что люди, принимающие соду с водой, страдают от
кандидоза, потому что постоянное защелачивание пищевода — прямой путь
к росту грибов. При избыточном поступлении соды из кишечника быстро начинает
вымываться полезная микрофлора, а это грозит серьезными последствиями для
здоровья.
Врач
отметила, что соду нельзя употреблять людям, у которых диагностирована язва
желудка, гастрит, диабет и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какими лечебными свойствами обладает сода.
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