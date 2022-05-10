Что произойдет с организмом, если регулярно пить воду с содой

В интернете можно встретить множество советов от "диванных медиков" по поводу пользы употребления воды с содой. Но так ли этот напиток полезен, как о нем говорят? Врач Юрина Юзуп рассказала, какие изменения произойдут с организмом, если пить такой раствор регулярно.

Что произойдет с организмом, если пить воду с содой (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что при правильном приеме сода помогает нормализовать кислотно-щелочной баланс (рН). А также раствор воды с содой помогает очистить организм, ускоряет выведение токсинов, уменьшает головные боли. Кроме того, продукт обладает противовоспалительными свойствами, поэтому соду с водой часто используют для полосканий горла, чтобы снизить воспалительный процесс.

Отмечается, что при растворе соды в воде, она превращает водную среду в слабощелочную. Такой раствор может помочь нейтрализовать кислотную среду в организме за счет ощелачивания.

Кроме того, при попадании в организм сода разжижает и обновляет структуру крови, помогает бороться с камнеобразованием в почках, отложением солей и холестериновых бляшек.

Но такой раствор может принести организму и вред. Стоит знать, что от регулярного использования страдает, в первую очередь, пищевод, который в норме имеет щелочную среду. Бывает, что люди, принимающие соду с водой, страдают от кандидоза, потому что постоянное защелачивание пищевода — прямой путь к росту грибов. При избыточном поступлении соды из кишечника быстро начинает вымываться полезная микрофлора, а это грозит серьезными последствиями для здоровья.

Врач отметила, что соду нельзя употреблять людям, у которых диагностирована язва желудка, гастрит, диабет и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими лечебными свойствами обладает сода.

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