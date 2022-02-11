6 лечебных свойств соды, которые помогут каждому

Это знакомое всем средство всегда найдется на кухне и станет прекрасной заменой многих медицинских препаратов.

Пищевая сода - фото из открытых источников





1. Ополаскиватель для рта

Ополаскиватель для полости рта является прекрасным дополнением к вашей гигиенической процедуре, поскольку он достигает уголков рта и щелей зубов, десны и языка, которые вы можете пропустить во время чистки.

Многие используют пищевую соду в качестве замены жидкости для полоскания рта. Некоторые исследования показывают, что он может помочь освежить ваше дыхание и даже обладать антибактериальными и антимикробными свойствами.

2. Отбеливатель зубов

Пищевая сода является популярным домашним средством для отбеливания зубов.

Многие исследования показали, что зубная паста, содержащая пищевую соду, лучше для отбеливания зубов и удаления налета, чем зубная паста без пищевой соды.

3. Дезодорант

Как ни странно, человеческий пот не имеет запаха.

Пот приобретает запах только после того, как его расщепляют бактерии в подмышках. Эти бактерии превращают ваш пот в кислотные отходы, которые придают поту его запах.

Пищевая сода часто используется в качестве природного дезодоранта для устранения запаха пота, делая его менее кислым.

4. Может помочь лечить изжогу

Изжога, которую также называют кислотным рефлюксом, – это болезненное чувство жжения в верхней части желудка, которое может распространяться на горло.

Пищевая сода может помочь лечить изжогу, нейтрализуя желудочную кислоту.

5. Может успокоить афты

Афты – это небольшие болезненные язвы, которые могут образовываться во рту. В отличие от герпеса, афты не образуются на губах и не являются заразными.

Хотя необходимы дополнительные доказательства, некоторые более старые исследования показывают, что жидкость для полоскания рта с пищевой содой успокаивает боль, вызванную афтами.

6. Может облегчить кожный зуд и солнечные ожоги

Ванну с пищевой содой часто рекомендуют, чтобы успокоить кожный зуд после укусов клопов или пчелы.

Кроме того, пищевая сода может помочь успокоить кожу, которая чешется от солнечных ожогов. Некоторые люди утверждают, что она более эффективна в сочетании с другими ингредиентами, такими как кукурузный крахмал и овсянка.

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