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Что нужно исключить из рациона, если мечтаете о красивой талии

Эксперты рассказали, какие продукты необходимо исключить из рациона, если вы мечтаете о красивой и стройной талии

сегодня, 06:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите подкорректировать фигуру и улучшить состояние здоровья, тогда пересмотрите свой рацион и исключите из него несколько продуктов. Каких именно?

Что нужно исключить из рациона, если мечтаете о красивой талии

Что нельзя есть, если хотите стройную талию / Фото: pixabay.com

Красное мясо

Диетологи отмечают, что лучше отказаться от употребления баранины, свинины и говядины, потому что это может обернуться лишними килограммами на талии. Но белок в рационе очень важен, получайте его с курицы, индейки или рыбы.

Сахар

Регулярное употребление сахара может вызвать ожирение и другие серьезные проблемы со здоровьем. В связи с этим, необходимо ограничить его в рационе. Если хотите стройную талию, тогда забудьте о конфетах и пирожных.

Алкоголь

Эксперты говорят, что умеренное употребление алкоголя, например, красного вина положительно сказывается на здоровье. Тем не менее такие напитки содержат калории, которые могут стать причиной лишнего веса. Употребляйте алкоголь в меру.

Сыр

Обилие в сырных продуктах насыщенных жиров может отразиться там, где нам меньше всего хотелось бы — на красоте пресса. Но, поскольку для некоторых жизнь без сыра — это не жизнь, его можно употреблять в меру или заменять продуктами, содержащими полезные жиры, — лососем, семгой, маслом, грецкими орехами.

Продукты в упаковке

Еда, которая прошла длительную обработку и хранится в герметичных пакетах, может навредить организму из-за большого содержания соли, сахара и других химических веществ. Более того, такие продукты содержат трансжиры, которые могут вызвать изжогу и стать причиной появления избыточного веса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач Елена Малышева рассказала, какие продукты необходимо добавить в рацион, если вы хотите снизить вес и стать стройнее.


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Источник: https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/encyclopedia-zdorovia/7-produktov-ot-kotoryih-nado-otkazatsya-esli-hotite-imet-krasivuyu-taliyu/
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