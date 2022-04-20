Что нужно исключить из рациона, если мечтаете о красивой талии

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Светлана Шкурупий
Если
хотите подкорректировать фигуру и улучшить состояние здоровья, тогда
пересмотрите свой рацион и исключите из него несколько продуктов. Каких именно?
Что нельзя есть, если хотите стройную талию / Фото: pixabay.com
Красное мясо
Диетологи
отмечают, что лучше отказаться от употребления баранины, свинины и говядины, потому
что это может обернуться лишними килограммами на талии. Но белок в рационе
очень важен, получайте его с курицы, индейки или рыбы.
Сахар
Регулярное
употребление сахара может вызвать ожирение и другие серьезные проблемы со
здоровьем. В связи с этим, необходимо ограничить его в рационе. Если хотите стройную
талию, тогда забудьте о конфетах и пирожных.
Алкоголь
Эксперты
говорят, что умеренное употребление алкоголя, например, красного вина
положительно сказывается на здоровье. Тем не менее такие напитки содержат
калории, которые могут стать причиной лишнего веса. Употребляйте алкоголь в
меру.
Сыр
Обилие
в сырных продуктах насыщенных жиров может отразиться там, где нам меньше всего
хотелось бы — на красоте пресса. Но, поскольку для некоторых жизнь без
сыра — это не жизнь, его можно употреблять в меру или заменять продуктами,
содержащими полезные жиры, — лососем, семгой, маслом, грецкими орехами.
Продукты в упаковке
Еда,
которая прошла длительную обработку и хранится в герметичных пакетах, может
навредить организму из-за большого содержания соли, сахара и других химических
веществ. Более того, такие продукты содержат трансжиры, которые могут вызвать
изжогу и стать причиной появления избыточного веса.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что врач Елена Малышева рассказала,
какие продукты необходимо добавить в рацион, если вы хотите снизить вес и стать стройнее.
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