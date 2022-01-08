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Что нужно есть на завтрак, чтобы быстро похудеть

Диетолог Павел Шевченко рассказал, каким должен быть правильный завтрак для людей, желающих похудеть

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если после новогодних праздников вы хотите сбросить пару лишних килограмм, тогда необходимо пересмотреть свой рацион. И особое внимание уделите завтраку. Диетолог Павел Шевченко рассказал, каких продуктов не должно быть в утреннем меню.

Что нужно есть на завтрак, чтобы быстро похудеть

Что нужно есть на завтрак / Фото: depositphotos.com

Специалисты в первую очередь, рекомендует отказаться от выпечки. Вместо пирожков, блинов и круассанов употребляйте больше свежих фруктов, варите каши, подсластители которых послужат сухофрукты.

"Первый прием пищи должен изобиловать продуктами, богатыми белками и медленными углеводами. Для их переваривания организму потребуется много времени и энергии. Благодаря этому вы сможете спокойно дотянуть до обеда, не чувствуя голода", – говорит диетолог.

Также не стоит забывать о клетчатке и полезных жирах. Овощи, в которых много этих элементов, помогут нормализовать пищеварение и ускорят метаболизм. И это – важнейшее условие приобретения стройной талии.

Что должно быть в тарелке? Тем, кто хочет быстро похудеть, диетолог советует включить в рацион авокадо, яйца (омлет, пашот), овсяную кашу, домашний йогурт, рисовую кашу и фруктовый салат.

Плюс ко всему, правильное питание нужно подкреплять еще и ежедневными физическими нагрузками. Делайте каждое утро зарядку или отправляйтесь на пробежку.

Напомним, ученые из Британии определили главного врага похудения, и это даже не еда. Интересно то, что некоторые вещи оказываются сильнее любых диет и голодовок, и похудеть становится нереально.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт нужно употреблять с утра, если вы хотите избавиться от лишних килограмм.

Читайте также, какой чай помогает "запустить" процессы похудения.


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Источник: http://zdorovia.com.ua/harchuvannja/52978szo-treba-isti-na-snidanok-szob-shvidko-shudnuti.html
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