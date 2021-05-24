Что нужно есть людям, переболевшим коронавирусом

Коронавирусная инфекция заставила людей по-другому взглянуть на свою жизнь и более бережно относиться к своему здоровью. Многим людям, переболевшим COVID-19, было непросто, ведь восстановление может занять длительное время. Диетолог Прити Тяги назвала список продуктов, которые могут ускорить этот процесс.

питание после коронавируса (фото из открытых источников)

По словам специалиста, в первую очередь, рацион необходимо обогатить сложными углеводами, например, цельнозерновыми продуктами. Также тем, кто перенес заболевание необходимо употреблять больше бобов, огурцов, натуральных йогуртов и пить настой чайного гриба. Диетолог уверяет, что эти продукты помогают восстановить микрофлору кишечника, а также укрепляют защитные функции иммунной системы.

На завтрак желательно употреблять горсть орехов (грецких и миндаля), а также тыквенные семечки, в составе которых много витаминов, омега-3 жирных кислот, цинка, селена и других важных микроэлементов, необходимых организму для правильной работы.

Доктор Рохини Патил отмечает, что после перенесения коронавируса нельзя резко возвращаться к прежнему режиму питания и образу жизни. Для восстановления организму нужно правильное питание и хороший сон. Также нужно пить больше жидкости, лучше обычной воды с добавлением, например, семен чиа. А вот со спортом нужно временно повременить.

Напомним, что правильное и сбалансированное питание — основа здоровья. И об этом не стоит забывать, особенно в это непростое время. Врач-терапевт Светлана Зубаилова рассказала, какие продукты помогут восстановить организм после воспаления легких.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают очистить легкие.

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