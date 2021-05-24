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Что нужно есть людям, переболевшим коронавирусом

Врач-диетолог Прити Тяги рассказала, какие продукты следует добавить в рацион людям, которые переболели коронавирусом

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Коронавирусная инфекция заставила людей по-другому взглянуть на свою жизнь и более бережно относиться к своему здоровью. Многим людям, переболевшим COVID-19, было непросто, ведь восстановление может занять длительное время. Диетолог Прити Тяги назвала список продуктов, которые могут ускорить этот процесс.

Что нужно есть людям, переболевшим коронавирусом

питание после коронавируса (фото из открытых источников)

По словам специалиста, в первую очередь, рацион необходимо обогатить сложными углеводами, например, цельнозерновыми продуктами. Также тем, кто перенес заболевание необходимо употреблять больше бобов, огурцов, натуральных йогуртов и пить настой чайного гриба. Диетолог уверяет, что эти продукты помогают восстановить микрофлору кишечника, а также укрепляют защитные функции иммунной системы.

На завтрак желательно употреблять горсть орехов (грецких и миндаля), а также тыквенные семечки, в составе которых много витаминов, омега-3 жирных кислот, цинка, селена и других важных микроэлементов, необходимых организму для правильной работы. 

Доктор Рохини Патил отмечает, что после перенесения коронавируса нельзя резко возвращаться к прежнему режиму питания и образу жизни. Для восстановления организму нужно правильное питание и хороший сон. Также нужно пить больше жидкости, лучше обычной воды с добавлением, например, семен чиа. А вот со спортом нужно временно повременить.

Напомним, что правильное и сбалансированное питание — основа здоровья. И об этом не стоит забывать, особенно в это непростое время. Врач-терапевт Светлана Зубаилова рассказала, какие продукты помогут восстановить организм после воспаления легких.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают очистить легкие.


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/perechisleny-samye-poleznye-produkty-dlya-perebolevshih-koronavirusom.html
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