Что нужно есть для идеальной работы кишечника: эксперты удивили перечню продуктов

Наш кишечник функционирует лучше, когда получает правильную комбинацию пробиотиков, пребиотиков и достаточное количество клетчатки. Эти элементы работают вместе, поддерживая баланс микробиоты – экосистемы бактерий, от которой зависит не только пищеварение, но и иммунитет, здоровье кожи и даже настроение. Эксперты из Harvard Health Publishing, Vogue и ведущих медицинских университетов объяснили, как формируются микробиоты, почему регулярное употребление пробиотиков так важно, а также какую роль играют пребиотики и клетчатка в поддержании здоровья.

Отметим, что чрезмерное потребление обработанных, жирных или сладких продуктов может нарушить баланс микробиоты. Продукты, характерные для средиземноморской диеты — овощи, фрукты, бобовые, клетчатка — поддерживают здоровую микробиоту и стабильную работу кишечника. Среди лучших пребиотических продуктов – чеснок, лук, бананы, спаржа, овес, морские водоросли и разные виды бобовых.

Продукты для поддержания здоровья кишечника

Существуют группы продуктов, которые рекомендуют диетологи для "прикормки" кишечника:

· Малина – фрукт с высоким содержанием клетчатки.

· Молотые семена льна – помогают росту полезных бактерий и добавляют омега-3 жирных кислот.

· Ферментированные продукты и кефир — снабжают живые культуры, поддерживающие разнообразие микробиоты.

· Листовая зелень – источник клетчатки и магния, улучшающий регулярность стула.

· Грибы шиитаке – содержат бета-глюкан, который поддерживает здоровье слизистой кишечника.

· Тыквенные семена — богаты клетчаткой и магнием.

· Полезные жиры – оливковое масло, авокадо, жирная рыба, уменьшающие воспаление.

· Темный шоколад — богат полифенолы и клетчаткой.

· Костный бульон – обогащенный глицином и коллагеном, поддерживает слизистую кишечника.

· Горькие овощи – цикорий, руккола и одуванчик способствуют нормализации пищеварения.

· Полифенолы — из граната, черники, зеленого чая и куркумы действуют как природные антиоксиданты и уменьшают воспаление.

