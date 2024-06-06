Что нужно есть, чтобы не потерять память: пять продуктов, которые ее поддерживают

Когнитивные расстройства и синдромы деменции становятся все более распространенными в обществе и приводят к нейродегенеративным заболеваниям, в частности к болезни Альцгеймера. Однако правильное питание и некоторые продукты способны улучшить когнитивные функции мозга человека.



Продукты, которые улучшают память. Фото из открытых источников

Сегодня фармацевтика предлагает много химических веществ, положительно влияющих на память – это витамины группы B, магний, другие витамины и минералы, жирные кислоты и многочисленные антиоксиданты. Однако большинство из них можно получить из пяти продуктов, улучшающих память.

Грецкие орехи

Грецкие орехи являются богатым источником витаминов, минералов, ненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов. Их регулярное употребление оказывает положительное влияние на здоровье. Они обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что способствует снижению риска многих заболеваний.

Также орехи могут предотвратить или замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей. В исследовании 2014 года выявлено, что группа, которая употребляла пять или более порций орехов в неделю, имела более высокие когнитивные функции мозга, чем группа людей, где отсутствовали орехи.

Рыба

Жирная морская рыба, такая как скумбрия, сардина и тунец, содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, оказывающих значительное влияние на здоровье. Наибольшее значение придается омега-3 кислотам (докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислоты), составляющие до 30% сухого веса мозга.

Докозагексаеновая кислота является компонентом фосфолипидов в мембранах нервных клеток, а эйкозапентаеновая кислота, в свою очередь, отвечает за его стабилизацию в мембранах этих клеток. Поэтому обе кислоты необходимы для прохождения нервных импульсов в нервной системе, что оказывает значительное влияние на память человека.

Какао (шоколад)

Какао считается хорошим источником магния и антиоксидантов. Этот продукт характеризуется противовоспалительными, противораковыми, антиоксидантными, противоаллергическими и противовирусными свойствами. Регулярное употребление какао снижает риск неврологических расстройств и когнитивных нарушений.

Эпикатехин, содержащийся в большом количестве в какао, улучшает формирование долговременной памяти и может устранить когнитивные расстройства. Кроме того, исследование, проведенное в Норвегии, показало, что между потреблением шоколада, чая и красного вина, наилучший эффект для памяти имел именно шоколад.

Кофе

Кофе – это смесь, содержащая примерно 1000 биологически активных соединений. Она оказывает нейропротекторное действие, а регулярное употребление кофе способствует улучшению памяти.

Результаты крупного исследования в трех странах (Нидерланды, Франция и Италия), которое проводилось в течение 10 лет с участием пожилых людей, показали, что пьющие кофе люди испытывают меньшее снижение когнитивных функций, чем те, кто его не пьет.

Куркума

Куркума – специя, содержащая биологически активные соединения. Ее основным ингредиентом является куркумин, обладающий противовоспалительными, антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами.

В 2019 году был опубликован обзор исследований, доказавших, что куркумин может улучшить память, внимание и когнитивные функции. Куркуму можно добавлять практически ко всему, как к сладким, так и к соленым блюдам. Таким образом, ежедневная доза желтой специи – хороший шаг к улучшению памяти.

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