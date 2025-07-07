Что нельзя пить в жару: эти популярные напитки обезвоживают организм

В жаркие летние дни важнее всего поддерживать водный баланс. Но не все напитки, которые кажутся освежающими, помогают организму. Некоторые из них могут не только не утолить жажду, но и спровоцировать обезвоживание, слабость или тепловой удар.

Что нельзя пить в жаркую погоду летом. Freepik

Алкоголь — самый плохой выбор в жаркую погоду

Несмотря на популярность холодного пива или коктейлей на террасе, алкоголь в жару может оказаться опасным. Его мочегонное действие способствует потере жидкости, а вместе с ней электролитов, необходимых для нормального функционирования организма. К тому же алкоголь снижает способность организма регулировать температуру, что в условиях жары может привести к тепловому удару. Особенно это опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Газированные и сладкие напитки

Лимонад, кола, энергетики и другие сладкие напитки только создают иллюзию победы над жаждой. На самом же деле, большое количество сахара и кофеин могут вызвать еще большее обезвоживание, резкие колебания уровня глюкозы в крови и общую усталость.

Смузи и молочные коктейли

Молочные коктейли, сладкое "жидкое мороженое", смузи с бананом или йогуртом могут быть тяжелыми для пищеварения в жару. Они создают дополнительную нагрузку на организм, а некоторые ингредиенты могут даже "согревать" изнутри, что сводит на нет желаемый охлаждающий эффект.

Что пить летом, чтобы действительно утолить жажду

Лучшим решением в жару станет простая негазированная вода. Добавьте к ней несколько капель лимонного сока, листик мяты или щепотку соли. Это поможет удержать электролиты. Также хорошо подходят легкие травяные настои или несладкий зеленый чай. Даже теплый напиток, в отличие от холодного, может эффективно охлаждать тело, стимулируя потоотделение – это естественный механизм терморегуляции человека.

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