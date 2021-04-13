Что едят долгожители: названо 7 основных продуктов

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Светлана Шкурупий
Питание напрямую
влияет на продолжительность жизни, поэтому постарайтесь сделать свой
рацион максимально полезным и разнообразным. А помогут вам в этом следующие
продукты:
Продукты для долголетия (фото из открытых источников)
Брокколи
Эксперты
советуют обогащать свой рацион брокколи, потому что в ней содержится масса
витаминов и полезных веществ, которые улучшают деятельность сердечно-сосудистой
системы. В капусте много хрома, способствующего нормализации давления.
Жирная рыба
Отличный
источник жирных кислот омега-3, защищающих сердце и сосуды от таких
опасных заболеваний как атеросклероз, аритмия, стенокардия. Но помните, что
полезные вещества разрушаются под воздействием высокой температуры, поэтому
полезнее употреблять слабосоленую рыбу (горбушу, скумбрию, селедку и т.д.)
Томаты
Вкусные
ярко-красные овощи богаты ликопином — мощным антиоксидантом, который защищает
организм от разрушительного действия свободных радикалов. При этом полезнее
всего помидоры, прошедшие короткую термическую обработку — после нее
количество ликопина в мякоти возрастает на одну треть.
Ягоды
Американские
исследователи подтвердили влияние ягод на продолжительность жизни. В клубнике,
чернике, ежевике содержится много соединений, который очищают организм от
токсинов, улучшают мозговую деятельность и укрепляют иммунную систему.
Горький шоколад
Исследователи
установили, что любители качественного горького шоколада живут в среднем дольше
на один год. Шоколад обеспечивает организм полифенолами, которые замедляют
процесс старения организма и предотвращают развитие опасных заболеваний.
Свёкла
Овощ
содержит много бетаина, который, согласно результатам исследования, снижает
риск аденомы предстательной железы и рака прямой кишки. А еще свёкла
улучшает работу сердца и сосудов, способствует пищеварению и укрепляет нервную
систему.
Грецкие орехи
Орехи
вкусные, сытные и питательные. В их составе много белка, йода и других элементов,
которые стимулируют работу мозга, укрепляют иммунитет, помогают нормализовать
обменные процессы и замедляют старение организма.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие продукты способны блокировать старение.
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