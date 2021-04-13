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Что едят долгожители: названо 7 основных продуктов

Эксперты назвали продукты, которые стоит добавить в рацион, потому что они способствуют долголетию

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Питание напрямую влияет на продолжительность жизни, поэтому постарайтесь сделать свой рацион максимально полезным и разнообразным. А помогут вам в этом следующие продукты:

Что едят долгожители: названо 7 основных продуктов

Продукты для долголетия (фото из открытых источников)

Брокколи

Эксперты советуют обогащать свой рацион брокколи, потому что в ней содержится масса витаминов и полезных веществ, которые улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы. В капусте много хрома, способствующего нормализации давления.

Жирная рыба

Отличный источник жирных кислот омега-3, защищающих сердце и сосуды от таких опасных заболеваний как атеросклероз, аритмия, стенокардия. Но помните, что полезные вещества разрушаются под воздействием высокой температуры, поэтому полезнее употреблять слабосоленую рыбу (горбушу, скумбрию, селедку и т.д.)

Томаты

Вкусные ярко-красные овощи богаты ликопином — мощным антиоксидантом, который защищает организм от разрушительного действия свободных радикалов. При этом полезнее всего помидоры, прошедшие короткую термическую обработку — после нее количество ликопина в мякоти возрастает на одну треть.

Ягоды

Американские исследователи подтвердили влияние ягод на продолжительность жизни. В клубнике, чернике, ежевике содержится много соединений, который очищают организм от токсинов, улучшают мозговую деятельность и укрепляют иммунную систему.

Горький шоколад

Исследователи установили, что любители качественного горького шоколада живут в среднем дольше на один год. Шоколад обеспечивает организм полифенолами, которые замедляют процесс старения организма и предотвращают развитие опасных заболеваний.

Свёкла

Овощ содержит много бетаина, который, согласно результатам исследования, снижает риск аденомы предстательной железы и рака прямой кишки. А еще свёкла улучшает работу сердца и сосудов, способствует пищеварению и укрепляет нервную систему.

Грецкие орехи

Орехи вкусные, сытные и питательные. В их составе много белка, йода и других элементов, которые стимулируют работу мозга, укрепляют иммунитет, помогают нормализовать обменные процессы и замедляют старение организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты способны блокировать старение.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/32653-chto-edyat-dolgozhiteli-8-produktov
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