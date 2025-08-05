Что будет с организмом, если весь день есть только арбуз

В летнюю жару не хочется тяжелой пищи – некоторые выбирают основным рационом овощи и фрукты. Интересная идея – целый день питаться исключительно арбузом. Однако специалисты предостерегают: несмотря на то, что арбуз на 92% состоит из воды, богатой витаминами A, C, антиоксидантами и электролитами, его чрезмерное потребление может иметь неожиданные последствия для здоровья.

Арбуз. Иллюстративное фото

Арбуз обладает высоким гликемическим индексом (74–80), что способствует быстрому повышению уровня сахара в крови. Врачи предостерегают, чрезмерное потребление арбуза может привести к скачкам глюкозы, особенно у людей с диабетом или инсулинорезистентностью.

Большое количество фруктозы может вызвать проблемы с пищеварением. У людей с синдромом раздраженного кишечника или непереносимостью фруктозы могут возникнуть вздутие, диарея, спазмы и дискомфорт.

Опасен также и избыток калия. В 100 г арбуза содержится около 170 мг калия. Этот минерал важен для сердца и мышц, однако его избыток может вызвать гиперкалиемию. Это нарушает сердечный ритм, вызывает слабость и даже паралич. Особенно важно контролировать потребление калия людям с заболеваниями почек или сердца.

Чрезмерное количество арбуза может даже изменить цвет кожи. Большое количество ликопина в арбузе может привести к временному изменению цвета кожи на оранжевый.

Также арбуз содержит тирамин – аминокислоту, которая может провоцировать мигрени.

Не стоит забывать об аллергических реакциях, хотя они встречаются редко.

К тому же употребление в течение всего дня только арбуза может привести к дефициту белков, жиров, витаминов группы B и другим важным нутриентам. Такой рацион несбалансирован и может повлечь за собой потерю мышечной массы, электролитный дисбаланс, снижение энергии, ухудшение настроения и головную боль.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько арбуза можно есть.



