logo

BTC/USD

38982.85

ETH/USD

2862.56

LTC/USD

102.60

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Что будет с организмом, если съедать горсть орехов каждый день
commentss НОВОСТИ Все новости

Что будет с организмом, если съедать горсть орехов каждый день

Эксперты рассказали, какие изменения могут произойти в организме, если каждый день съедать горсть орехов

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Орехи обязательно должны присутствовать в рационе, потому что они богаты на витамины, полезные вещества и антиоксиданты. Но не стоит забывать, что этот продукт калорийный, а значит употреблять его надо в меру. Эксперты рассказали, что будет с организмом, если ежедневно съедать горсть орехов.

Что будет с организмом, если съедать горсть орехов каждый день

орехи (фото из открытых источников)

Улучшится настроение

Исследователи выяснили, что у людей, которые регулярно ели орехи, было повышенное настроение и они реже страдали депрессивными расстройствами и неврозами. Больше всего продукт рекомендуют употреблять молодым людям. Достаточно 2-3 ст. л. в день, чтобы повысить в организме выработку серотонина.

Чувство голода станет появляться гораздо реже

Эксперты рекомендуют использовать орехи в качестве перекуса, потому что они довольно сытные и помогут быстро избавиться от чувства голода. В их составе есть клетчатка, белки и полезные жиры.

Организм будет защищен от воспаления

Еще орехи, особенно миндаль, богаты на витамин Е, который имеет эффект природного антиоксиданта, поэтому укрепляет защитные функции организма и подавляет воспалительные процессы.

Уменьшиться риск возникновения болезней сердца и сосудов

С помощью орехов можно укрепить также работу сердечно-сосудистой системы, потому что в состав продукта входят омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, полезные для сердца и сосудов. А еще кешью, фундук и миндаль помогают снизить в организме уровень "вредного" холестерина.

Сахар в крови придет в норму

Все виды орехов давно считаются отличным источником растительного белка. Ученые выяснили, что сочетание полезных жиров, белков и клетчатки в орехах способствует их долгому пищеварению и тем самым помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, действительно ли грецкие орехи полезны для работы мозга.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eatthis.com/incredible-effects-eating-nuts-every-day/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!