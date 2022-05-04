Что будет с организмом, если съедать горсть орехов каждый день

Орехи обязательно должны присутствовать в рационе, потому что они богаты на витамины, полезные вещества и антиоксиданты. Но не стоит забывать, что этот продукт калорийный, а значит употреблять его надо в меру. Эксперты рассказали, что будет с организмом, если ежедневно съедать горсть орехов.

орехи (фото из открытых источников)

Улучшится настроение

Исследователи выяснили, что у людей, которые регулярно ели орехи, было повышенное настроение и они реже страдали депрессивными расстройствами и неврозами. Больше всего продукт рекомендуют употреблять молодым людям. Достаточно 2-3 ст. л. в день, чтобы повысить в организме выработку серотонина.

Чувство голода станет появляться гораздо реже

Эксперты рекомендуют использовать орехи в качестве перекуса, потому что они довольно сытные и помогут быстро избавиться от чувства голода. В их составе есть клетчатка, белки и полезные жиры.

Организм будет защищен от воспаления

Еще орехи, особенно миндаль, богаты на витамин Е, который имеет эффект природного антиоксиданта, поэтому укрепляет защитные функции организма и подавляет воспалительные процессы.

Уменьшиться риск возникновения болезней сердца и сосудов

С помощью орехов можно укрепить также работу сердечно-сосудистой системы, потому что в состав продукта входят омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, полезные для сердца и сосудов. А еще кешью, фундук и миндаль помогают снизить в организме уровень "вредного" холестерина.

Сахар в крови придет в норму

Все виды орехов давно считаются отличным источником растительного белка. Ученые выяснили, что сочетание полезных жиров, белков и клетчатки в орехах способствует их долгому пищеварению и тем самым помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, действительно ли грецкие орехи полезны для работы мозга.

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