Что будет с организмом, если съедать горсть орехов каждый день

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Орехи
обязательно должны присутствовать в рационе, потому что они богаты на витамины,
полезные вещества и антиоксиданты. Но не стоит забывать, что этот продукт
калорийный, а значит употреблять его надо в меру. Эксперты рассказали, что
будет с организмом, если ежедневно съедать горсть орехов.
орехи (фото из открытых источников)
Улучшится настроение
Исследователи
выяснили, что у людей, которые регулярно ели орехи, было повышенное настроение
и они реже страдали депрессивными расстройствами и неврозами. Больше всего
продукт рекомендуют употреблять молодым людям. Достаточно 2-3 ст. л. в день,
чтобы повысить в организме выработку серотонина.
Чувство голода станет
появляться гораздо реже
Эксперты
рекомендуют использовать орехи в качестве перекуса, потому что они довольно
сытные и помогут быстро избавиться от чувства голода. В их составе есть клетчатка,
белки и полезные жиры.
Организм будет
защищен от воспаления
Еще
орехи, особенно миндаль, богаты на витамин Е, который имеет эффект природного
антиоксиданта, поэтому укрепляет защитные функции организма и подавляет
воспалительные процессы.
Уменьшиться риск
возникновения болезней сердца и сосудов
С
помощью орехов можно укрепить также работу сердечно-сосудистой системы, потому
что в состав продукта входят омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, полезные для
сердца и сосудов. А еще кешью, фундук и миндаль помогают снизить в организме
уровень "вредного" холестерина.
Сахар в крови придет
в норму
Все
виды орехов давно считаются отличным источником растительного белка. Ученые
выяснили, что сочетание полезных жиров, белков и клетчатки в орехах
способствует их долгому пищеварению и тем самым помогает стабилизировать
уровень сахара в крови.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, действительно ли грецкие орехи полезны для работы мозга.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости