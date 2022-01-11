Что будет с организмом, если отказаться от сахара на 30 дней

Чрезмерное употребление сладкого может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому эксперты рекомендуют минимизировать сахар в рационе. Вот какие изменения произойдут с организмом, если отказаться от продукта хотя бы на один месяц.

Отказ от сахара на 30 дней (фото из открытых источников)

Конечно же, полностью исключить сахар невозможно из рациона, потому что он входит в состав большого количества продуктов. Но согласно рекомендациям ВОЗ, ежедневно разрешается употреблять не более 10 % сахара от общего числа калорий в день. А для этого нужно отказаться от конфет и других сладостей и напитков, в составе которых много сахара.

При таких ограничениях, вы почувствуете прилив сил и энергии. Сахара, получаемого с различных продуктов, будет достаточно, чтобы поддерживать организм в тонусе, но при этом обмен веществ не будет нарушаться.

Отказ от сахара также поможет привести в норму ваш вес, поскольку вы откажетесь от кондитерских изделий, выпечки, фаст-фуда и другой жирной пищи. Похудеть в таком случае будет значительно проще и легче.

Плюс ко всему, ваш кишечник начнет лучше работать. А еще, как утверждают эксперты, отказ от сладкого поможет сохранить вам зубы, снизить риск развития кариеса и избавит от неприятного запаха изо рта.

Напомним, как выяснили ученые, зеленый горошек снижает уровень сахара в крови. В ходе исследований выяснилось, что горошек способен предотвратить развитие хронических заболеваний и снизить воспаление в организме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что при сахарном диабете рекомендуется употреблять томатный сок, потому что он помогает нормализовать обмен веществ и улучшить реакцию организма на инсулин.

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