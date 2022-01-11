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Что будет с организмом, если отказаться от сахара на 30 дней

Эксперты рассказали, какие изменения произойдут в организме, если на один месяц исключить сахар из своего рациона

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Чрезмерное употребление сладкого может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому эксперты рекомендуют минимизировать сахар в рационе. Вот какие изменения произойдут с организмом, если отказаться от продукта хотя бы на один месяц.

Что будет с организмом, если отказаться от сахара на 30 дней

Отказ от сахара на 30 дней (фото из открытых источников)

Конечно же, полностью исключить сахар невозможно из рациона, потому что он входит в состав большого количества продуктов. Но согласно рекомендациям ВОЗ, ежедневно разрешается употреблять не более 10 % сахара от общего числа калорий в день. А для этого нужно отказаться от конфет и других сладостей и напитков, в составе которых много сахара. 

При таких ограничениях, вы почувствуете прилив сил и энергии. Сахара, получаемого с различных продуктов, будет достаточно, чтобы поддерживать организм в тонусе, но при этом обмен веществ не будет нарушаться. 

Отказ от сахара также поможет привести в норму ваш вес, поскольку вы откажетесь от кондитерских изделий, выпечки, фаст-фуда и другой жирной пищи. Похудеть в таком случае будет значительно проще и легче. 

Плюс ко всему, ваш кишечник начнет лучше работать. А еще, как утверждают эксперты, отказ от сладкого поможет сохранить вам зубы, снизить риск развития кариеса и избавит от неприятного запаха изо рта.

Напомним, как выяснили ученые, зеленый горошек снижает уровень сахара в крови. В ходе исследований выяснилось, что горошек способен предотвратить развитие хронических заболеваний и снизить воспаление в организме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что при сахарном диабете рекомендуется употреблять томатный сок, потому что он помогает нормализовать обмен веществ и улучшить реакцию организма на инсулин. 


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Источник: https://lifehacker.ru/no-sugar-2/
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