Что будет с организмом, если на месяц отказаться от соли

Соль это не только самая распространенная приправа, но и жизненно важный минерал. Он оказывает влияние на регуляцию водного баланса, работу нервной системы и мышц. Однако, если употреблять много соли, возможно повышение давления, возникновение болезней сердца и почек. Как отреагирует организм, если на месяц отказаться от соли, читайте дальше.

Соль. Илюстрационное фото

Снижение АД

Отказ от соли в первую очередь приведет к снижению давления. Отмечается, что соль удерживает воду в организме. Это в свою очередь увеличивает объем крови и нагрузку на сосуды. Уменьшение потребления натрия помогает снизить риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение работы почек

Ключевую роль в выведении избытка натрия играют почки. Если употреблять много соли, то орган работает с перегрузкой, что может привести к их постепенному истощению. Отказ от соли снижает риск развития почечной недостаточности и образования камней.

Меньшее вздутие и задержки жидкости

Соль приводит к задержке воды в тканях, что вызывает отеки и вздутие. Уменьшение ее количества в рационе помогает организму избавиться от излишней жидкости. Это оказывает положительное влияние на самочувствие и внешний вид.

Нарушение электролитного баланса

Полный отказ от соли может иметь и отрицательные последствия. Полное исключение соли может привести к судорогам, усталости и головокружению. Причина – нарушение электролитного баланса, ведь натрий необходим для нормальной работы мышц и нервов.

Повышенная тяга к вредной пище

Интересно, что некоторые люди, полностью исключившие соль, начинают испытывать сильную тягу к соленым закускам и фастфуду. Это может привести к перееданию и срыву диеты.

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