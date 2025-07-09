Что будет с организмом, если на месяц отказаться от сладких газированных напитков

Газированные напитки употребляют миллионы людей — разные вкусы и форматы позволяют им быть удобными повсюду. Дома на отдыхе, в дороге, на работе. Иногда люди даже не задумываются, как газированные напитки, особенно сладкие, влияют на организм. Эксперты отмечают, что отказавшись от газированных напитков, можно заметить впечатляющие изменения.

Сладкая газировка. Иллюстративное фото

В первые несколько дней могут появляться головная боль, раздражительность, усталость и даже "туман в голове". Такие состояния, по данным исследователей, испытывают до 50% людей, регулярно употреблявших газированные напитки с кофеином. Это связано с резким понижением уровня кофеина и сахара в организме. Симптомы обычно исчезают в течение 7-14 дней.

Известно, что сладкие газированные напитки очень калорийны — одна банка обычной когда содержит около 150 калорий. Отказавшись от ежедневного употребления 2-3 банок напитка, можно снизить суточное количество калорий на 300-450. Это создаст дефицит, способствующий снижению веса без дополнительных усилий. Также можно будет лучше контролировать аппетит за счет уменьшения уровня инсулина.

Газированные напитки называются главными врагами зубной эмали. Высокое содержание сахара и кислотность способствуют развитию кариеса и эрозии эмали. Через несколько недель после отказа от напитков может уменьшиться налет и улучшиться состояние десен. Также, по словам экспертов, кожа становится чище: уменьшается воспаление, исчезают сухость и акне, вызванные обезвоживанием и гликоваными белками.

Кофеин в газированных напитках может влиять на цикл сна даже за 6 часов до засыпания. Отказавшись от сладких газированных напитков, можно улучшить качество сна: засыпать будет удаваться быстрее, сон станет глубже, а энергии днем будет больше. Кроме того, стабилизация уровня сахара в крови уменьшает перепады настроения, раздражительность и тревожность.

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