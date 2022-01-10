Что будет с организмом, если каждый день есть пиццу

На сегодняшний день пицца является одним из популярнейших блюд в мире. Но можно ли ее употреблять каждый день? Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, что думает по этому поводу.

Можно ли употреблять пиццу каждый день (фото из открытых источников)

Эксперт назвал пиццу относительно "нейтральным" блюдом, потому что ее вредность зависит от того, готовите ли вы ее дома или заказываете в ресторане, является она основой рациона или дополнением к нему. А также большую роль играют ингредиенты, из которых состоит блюдо.

Отметим, что пицца достаточно калорийный продукт, в нее добавляют различные жирные соуса, колбасы, несколько видов сыра. И при ежедневном употреблении такой пиццы наш организм начнет испытывать тяжесть. Могут возникнуть проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистой системой, а также вы можете прибавить в весе.

Но Павел Исанбаев говорит, что если заменить вредные компоненты пиццы на полезные, то ее можно употреблять хоть каждый день. В первую очередь, нужно заменить колбаски на мясо и отказаться от соусов, а при приготовлении теста лучше использовать ржаную или рисовую муку вместо обычной.

Но блюдо нельзя запивать сладкой газированной водой, как это делают многие, потому что сочетание сладкого и жирного приведет к колебаниям уровня глюкозы и нагрузке на поджелудочную железу.

Напомним, что пицца — одно из немногих блюд, которое знают и любят практически во всем мире. Однако, несмотря на суперпопулярность вкусного блюда, есть несколько фактов, о которых мало кто знает.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить ароматную и невероятно оригинальную пиццу без теста.

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