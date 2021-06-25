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Что будет с организмом, если ежедневно есть фасоль

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, какие изменения произойдут в организме, если каждый день употреблять фасоль

сегодня, 21:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Фасоль является привычным продуктом в нашем рационе, она малокалорийная и быстро усваивается. Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что будет с организмом, если употреблять ее каждый день. 

Что будет с организмом, если ежедневно есть фасоль

фасоль (фото из открытых источников)

Известно, что в составе фасоли много витаминов, в частности В, С, Е и К, а также калия, кальция, меди и необходимых организму аминокислот. Также продукт богат на клетчатку, которая улучшает обменные процессы, очищает организм от шлаков и токсинов, а еще снижает уровень "вредного" холестерина в крови. За счет белка фасоль способна укреплять иммунную систему, а магний и калий, которые есть в ее составе, полезно отражаются на работе сердечно-сосудистой системы. 

Но употреблять много фасоли не стоит, достаточно в день съедать 200 граммов. Однако людям, страдающим нарушениями желудочно-кишечного тракта, перед употреблением продукта все же стоит проконсультироваться с врачом. 

Продукт также следует ограничить в рационе людям, которые предрасположены к подагре, а тем более страдающим от нее, потому что она содержит пурины, повышающие мочевую кислоту в организме.

Напомним, американские исследователи доказали, что ежедневная порция фасоли действенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и инсульта. Фасоль рекомендуется тем, кто страдает гипертонией, атеросклерозом, проблемами с сердечным ритмом и другими заболеваниями сердца и сосудов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фасоль помогает при проблемах желудочно-кишечного тракта, в частности предотвращает болезни толстой кишки. Дело в том, что в ней содержатся целлюлозные волокна, которые снижают риск появления злокачественных образований.


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Источник: https://rsport.ria.ru/20210624/fasol-1738272515.html
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