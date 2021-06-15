Куриные яйца — один из самых популярных продуктов на нашем столе, но с ним связано множество различных мифов. Эксперты разобрались, каким из них можно верить, а каким — нет.

что будет с организмом, если есть слишком много яиц / фото: ИА DixiNews / Елена Малкова

От яиц можно поправиться

Диетологи говорят, вряд ли в наборе лишнего веса можно обвинять продукт, калорийность которого составляет 155 ккал. Да, жиров в желтке много, но в них и вся польза. В желтке куриного яйца содержатся витамины, каротины, антиоксиданты и другие полезные вещества.

Яйца увеличивают содержание холестерина в крови

Ученые считают это утверждение не совсем верным. В яйцах действительно есть холестерин (около 213 мг), поэтому в день рекомендуется употреблять не более 3-4 единиц. Но позже исследователи выяснили, что холестерин, входящий в состав продукта, не влияет на риск инфарктов и инсультов.

Яйца вызывают воспаление

Это действительно так. Резкое повышение уровня насыщенных жиров в организме действительно может привести к возникновению воспалительных процессов. Помните о чувстве меры!

Яйца вызывают тошноту

Да, безмерное употребление куриных яиц может привести к тошноте и расстройствам желудочно-кишечного тракта, особенно у людей с чувствительным кишечником и слабой пищеварительной системой.

Яйца вредны для почек

В одном яйце содержится в среднем 6-7 граммов белка. Если у вас ранее были проблемы с почками, стоит избегать злоупотребления протеинами – чтобы вывести их метаболиты, почкам приходится работать с удвоенной силой. Впрочем, для здоровых людей таких ограничений не существует.

Специалисты на сегодняшний день так и не определились с дневной/недельной нормой потребления яиц. Все зависит от индивидуальных показателей здоровья, режима питания и образа жизни в целом. Большинство ученых считают два яйца в день безопасной нормой для взрослого здорового человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что от яиц могут портиться зубы.

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