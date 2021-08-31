Что будет с организмом, если есть один раз в день

Как правило, режим питания должен состоять из трех основных приемов пищи и нескольких перекусов в течение дня. И при правильном рационе организм будет работать как часы. Но в ином случае, например, когда человек есть только один раз в сутки, могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Что будет, если есть один раз в сутки (фото из открытых источников)

Эксперт по снижению веса Павел Исанбаев отметил, что такой подход к своему питанию не принесет ничего хорошего ни самочувствию, ни внешнему виду. При таком режиме человек начинает злоупотреблять перекусами, а они, в основном, состоят из вредной пищи, в частности фастфуда или сладостей. В таком случае, не избежать переедания, которое спровоцирует набор лишнего веса и другие проблемы со здоровьем.

Специалист рассказал, что если человек питается один раз в день, то объем его порции намного больше, а значит и риск переедания значительно выше. А со временем организм привыкает к такому режиму питания и в результате начинают появляться нарушения со стороны пищеварительной системы, и в целом ухудшается самочувствие.

Если хотите предотвратить подобные проблемы со здоровьем, то постарайтесь правильно питаться и делать свой рацион максимально полезным, разнообразным и сбалансированным.

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