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Главная Новости Здоровье диета и питание Что будет с организмом, если есть один раз в день
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Что будет с организмом, если есть один раз в день

Эксперт по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, какими последствиями для здоровья чреват всего один прием пищи в день

сегодня, 19:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Как правило, режим питания должен состоять из трех основных приемов пищи и нескольких перекусов в течение дня. И при правильном рационе организм будет работать как часы. Но в ином случае, например, когда человек есть только один раз в сутки, могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Что будет с организмом, если есть один раз в день

Что будет, если есть один раз в сутки (фото из открытых источников)

Эксперт по снижению веса Павел Исанбаев отметил, что такой подход к своему питанию не принесет ничего хорошего ни самочувствию, ни внешнему виду. При таком режиме человек начинает злоупотреблять перекусами, а они, в основном, состоят из вредной пищи, в частности фастфуда или сладостей.  В таком случае, не избежать переедания, которое спровоцирует набор лишнего веса и другие проблемы со здоровьем. 

Специалист рассказал, что если человек питается один раз в день, то объем его порции намного больше, а значит и риск переедания значительно выше. А со временем организм привыкает к такому режиму питания и в результате начинают появляться нарушения со стороны пищеварительной системы, и в целом ухудшается самочувствие. 

Если хотите предотвратить подобные проблемы со здоровьем, то постарайтесь правильно питаться и делать свой рацион максимально полезным, разнообразным и сбалансированным. 

Напомним, что врач-нутрициолог Катерина Йенсен рассказала о нескольких привычках в питании, которые помогают продлить молодость.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по данным Министерства финансов, в июле годовая инфляция ускорилась от 9,5% до 10,2. Таких показателей не отмечалось с 2018 года. Эксперты утверждают, что украинцам следует готовиться к тому, что цены не прекратят свой рост. Какие продукты больше всего подорожают осенью.


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Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=121907
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