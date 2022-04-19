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Четыре продукта, которые помогут взбодриться лучше, чем кофе

Нутрициолог Анастасия Чайкина рассказала, какие продукты стоит употреблять утром, чтобы взбодриться

сегодня, 06:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Для того чтобы повысить свою энергию, многие прибегают к бодрящим напиткам, и самым популярным из них является кофе. Но такой допинг может очень быстро привести к упадку сил. Нутрициолог Анастасия Чайкина рассказала, какие продукты могут вполне заменить кофе и помочь взбодриться.

Четыре продукта, которые помогут взбодриться лучше, чем кофе

Что съесть утром, чтобы взбодриться (фото из открытых источников)

Масло МСТ

Это источник жирных кислот, которые поддерживают все системы нашего организма. В первую очередь, они важны для работы митохондрий "энергетических станций". Оригинальное масло MCT расщепляется организмом, что дает выброс энергии и ощущение ясной головы. 

Морепродукты

Добавьте в свое меню различные морепродукты, в частности устрицы, потому что в их составе есть янтарная кислота — источник энергии, который образовывается в процессе метаболизма из белков, жиров и углеводов. Это органическое соединение повышает уровень энергии и выносливость организма.

Шиповник

В составе этой ягоды много витамина С, а он благоприятно сказывается на работе организма. Этот элемент снижает окислительный стресс, улучшает насыщение клеток кислородом и придает организму энергии и бодрости.

Тыквенные семечки

Этот продукт богат на различные микроэлементы, в частности цинк, который борется с патогенными вирусами. Еще тыквенные семечки содержат фенилаланин — вещество, способствующее поддержанию корректного синтеза норадреналина. 

Эксперт подчеркнула, чтобы вышеперечисленные продукты "работали", нужно придерживаться здорового рациона, следить за своим здоровьем и не забывать о качественном сне и отдыхе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Пуджа Махиджа рассказала интересный факт о кофе: действительно ли напиток придает бодрости? 


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Источник: https://www.belnovosti.by/krasota-i-zdorove/5-produktov-kotorye-pomogut-vzbodritsya-luchshe-chem-kofe
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