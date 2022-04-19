Четыре продукта, которые помогут взбодриться лучше, чем кофе

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Светлана Шкурупий
Для того чтобы повысить свою энергию, многие прибегают к бодрящим напиткам, и
самым популярным из них является кофе. Но такой допинг может очень быстро
привести к упадку сил. Нутрициолог Анастасия Чайкина рассказала, какие продукты
могут вполне заменить кофе и помочь взбодриться.
Что съесть утром, чтобы взбодриться (фото из открытых источников)
Масло МСТ
Это
источник жирных кислот, которые поддерживают все системы нашего организма. В
первую очередь, они важны для работы митохондрий "энергетических
станций". Оригинальное масло MCT расщепляется организмом, что
дает выброс энергии и ощущение ясной головы.
Морепродукты
Добавьте
в свое меню различные морепродукты, в частности устрицы, потому что в их
составе есть янтарная кислота — источник энергии, который образовывается в
процессе метаболизма из белков, жиров и углеводов. Это органическое соединение
повышает уровень энергии и выносливость организма.
Шиповник
В
составе этой ягоды много витамина С, а он благоприятно сказывается на работе
организма. Этот элемент снижает окислительный стресс, улучшает насыщение клеток
кислородом и придает организму энергии и бодрости.
Тыквенные семечки
Этот
продукт богат на различные микроэлементы, в частности цинк, который борется с
патогенными вирусами. Еще тыквенные семечки содержат фенилаланин — вещество,
способствующее поддержанию корректного синтеза норадреналина.
Эксперт
подчеркнула, чтобы вышеперечисленные продукты "работали", нужно придерживаться
здорового рациона, следить за своим здоровьем и не забывать о качественном сне
и отдыхе.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Пуджа Махиджа рассказала
интересный факт о кофе: действительно ли напиток придает бодрости?
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