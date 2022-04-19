Четыре продукта, которые помогут взбодриться лучше, чем кофе

Для того чтобы повысить свою энергию, многие прибегают к бодрящим напиткам, и самым популярным из них является кофе. Но такой допинг может очень быстро привести к упадку сил. Нутрициолог Анастасия Чайкина рассказала, какие продукты могут вполне заменить кофе и помочь взбодриться.

Что съесть утром, чтобы взбодриться (фото из открытых источников)

Масло МСТ

Это источник жирных кислот, которые поддерживают все системы нашего организма. В первую очередь, они важны для работы митохондрий "энергетических станций". Оригинальное масло MCT расщепляется организмом, что дает выброс энергии и ощущение ясной головы.

Морепродукты

Добавьте в свое меню различные морепродукты, в частности устрицы, потому что в их составе есть янтарная кислота — источник энергии, который образовывается в процессе метаболизма из белков, жиров и углеводов. Это органическое соединение повышает уровень энергии и выносливость организма.

Шиповник

В составе этой ягоды много витамина С, а он благоприятно сказывается на работе организма. Этот элемент снижает окислительный стресс, улучшает насыщение клеток кислородом и придает организму энергии и бодрости.

Тыквенные семечки

Этот продукт богат на различные микроэлементы, в частности цинк, который борется с патогенными вирусами. Еще тыквенные семечки содержат фенилаланин — вещество, способствующее поддержанию корректного синтеза норадреналина.

Эксперт подчеркнула, чтобы вышеперечисленные продукты "работали", нужно придерживаться здорового рациона, следить за своим здоровьем и не забывать о качественном сне и отдыхе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Пуджа Махиджа рассказала интересный факт о кофе: действительно ли напиток придает бодрости?

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