Сладкие газированные напитки уже давно стали частью новогоднего меню. Но стоит помнить, что они очень вредны для нашего организма, даже если производители пишут, что напиток не содержит сахара.

Чем заменить вредные напитки во время новогоднего застолья. Фото: kogdakotika.net

Сладкие напитки имеют в своем составе много красителей и консервантов, которые вызывают много неприятностей со здоровьем. Но как быть, если очень хочется отпраздновать Новым год с вкусным напитком? Диетолог Светлана Фус советует приготовить альтернативные, ничем не хуже варианты.

1. Компот из сухофруктов

Известный напиток с детства. В компот не нужно добавлять сахар. Он станет сладким от сухофруктов. Этот напиток подарит вам ряд необходимых зимой витаминов.

2. Напиток из имбиря и мяты

Такой микс улучшит пищеварение и приведет организм в тонус. К тому же, утром вы будете чувствовать себя бодро. По желанию можно добавить лимон.

3. Холодные фруктовые напитки

Если в морозильной камере остались замороженные ягоды, самое время их доставать и экспериментировать со вкусами. Такой напиток подарит не только удовольствие, но и элементы, необходимые нормальному функционированию иммунитета.



Не забывайте во время застолий пить обычную воду, чтобы не вызвать дефицит жидкости.

Напоминаем, чтобы организм правильно функционировал, его необходимо пополнять различными витаминами и полезными веществами, одним из которых является фолиевая кислота. Она играет важную роль в синтезе клеток крови и выполняет множество других функций. Если не употреблять продукты с ее содержанием, вас ждет ряд неприятных проблем.

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